±©À¸·ë¸¹¤¬ÌÀ¤«¤¹à°ÕµÁáÌîÂ¼èßºØ¤È¤Î¡Ö£Ó£Å£É£Í£Å£É¡×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¡Ê£³£°¡Ë¤¬àÅÁÀâ¤Î¥×¥í¥°¥é¥àá¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¤é¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö±©À¸·ë¸¹¡¡£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡×¡ÊµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¶¸¸À»Õ¡¦ÌîÂ¼èßºØ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£Âè£²Éô¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï±©À¸¤¬£²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö£Ó£Å£É£Í£Å£É¡×¤ò¤È¤â¤Ë±é¤¸¤¿¡£
¡¡±©À¸¤Ï¡Ö¡Ø£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÅö½é¤«¤éèßºØ¤µ¤ó¤È¤Ï¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿´¶³Ð¤Ç¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âèßºØ¤µ¤ó¡¢ÌîÂ¼èßºØ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥È¤ä¥·¥ç¡¼¤Î¹½À®¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌîÂ¼¤È¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡Ö£Ó£Å£É£Í£Å£É¡×¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ø£Ó£Å£É£Í£Å£É¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈËÜÅö¤Ë¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤«£±¤ÄÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î£±¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»æ¤Î¿Í·Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿»à¤ò¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ìò³ä¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤ò£²¿Í¤ÎÃæ¤ÇÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¹½À®¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¸¤Ä¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤¬º£¤³¤Î¡Ø£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¤Ê¤ó¤¾¤ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤«²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿ÌîÂ¼¤Ï±©À¸¤Î±éµ»¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Íê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡ÖÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸¬Â½¡£¤³¤³¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¡£