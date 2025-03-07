岡崎体育「炎の九連組手」２マンライブの相手発表!こっちのけんと、ホルモン、ヤバＴら豪華！
シンガー・ソングライター岡崎体育（35）が7日、自身の公式サイトを通じ、「岡崎体育メジャーデビュー9周年記念！9日間連続2マンライブ『炎の九連組手−Road to 10th Anniversary−』」の対バン相手を発表した。
6月25日から東京・恵比寿LIQUIDROOMで9日連続で開幕。（1）ヤバイTシャツ屋さん（2）ゴールデンボンバー（3）MONGOL800（4）こっちのけんと（5）ビッケブランカ（6）丸山隆平（7）ハンブレッダーズ（8）04 Limited Sazabys（9）マキシマムザホルモンの9組が登場する。
公式サイト更新後、岡崎は自身のX（旧ツイッター）を更新。「マジでバリすご共演者や！！ あとゴリ安チケットやし！ さらにバリ行きやす会場！！ あとクッソ見やすいホームページ！！！ こんなクソ見やすいホームページあるんや！！ 俺のホームページクソ見やすッッッ！！」と投稿。また、「岡崎体育」がトレンド入りした。
▽日程
6月25日(水)
開場／18:00開演／19:00
一番組手：ヤバイTシャツ屋さん
6月26日(木)
開場／18:00開演／19:00
二番組手：ゴールデンボンバー
6月27日(金)
開場／18:00開演／19:00
三番組手：MONGOL800
6月28日(土)
開場／16:00開演／17:00
四番組手：こっちのけんと
6月29日(日)
開場／16:00開演／17:00
五番組手：ビッケブランカ
6月30日(月)
開場／18:00開演／19:00
六番組手：丸山隆平
7月1日(火)
開場／18:00開演／19:00
七番組手：ハンブレッダーズ
7月2日(水)
開場／18:00開演／19:00
八番組手：04 Limited Sazabys
7月3日(木)
開場／18:00開演／19:00
九番組手：マキシマムザホルモン