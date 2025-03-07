岡崎体育（2024年撮影）

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シンガー・ソングライター岡崎体育（35）が7日、自身の公式サイトを通じ、「岡崎体育メジャーデビュー9周年記念！9日間連続2マンライブ『炎の九連組手−Road to 10th Anniversary−』」の対バン相手を発表した。

6月25日から東京・恵比寿LIQUIDROOMで9日連続で開幕。（1）ヤバイTシャツ屋さん（2）ゴールデンボンバー（3）MONGOL800（4）こっちのけんと（5）ビッケブランカ（6）丸山隆平（7）ハンブレッダーズ（8）04 Limited Sazabys（9）マキシマムザホルモンの9組が登場する。

公式サイト更新後、岡崎は自身のX（旧ツイッター）を更新。「マジでバリすご共演者や！！　あとゴリ安チケットやし！　さらにバリ行きやす会場！！　あとクッソ見やすいホームページ！！！　こんなクソ見やすいホームページあるんや！！　俺のホームページクソ見やすッッッ！！」と投稿。また、「岡崎体育」がトレンド入りした。

▽日程

6月25日(水)

開場／18:00開演／19:00

一番組手：ヤバイTシャツ屋さん

6月26日(木)

開場／18:00開演／19:00

二番組手：ゴールデンボンバー

6月27日(金)

開場／18:00開演／19:00

三番組手：MONGOL800

6月28日(土)

開場／16:00開演／17:00

四番組手：こっちのけんと

6月29日(日)

開場／16:00開演／17:00

五番組手：ビッケブランカ

6月30日(月)

開場／18:00開演／19:00

六番組手：丸山隆平

7月1日(火)

開場／18:00開演／19:00

七番組手：ハンブレッダーズ

7月2日(水)

開場／18:00開演／19:00

八番組手：04 Limited Sazabys

7月3日(木)

開場／18:00開演／19:00

九番組手：マキシマムザホルモン