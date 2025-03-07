à´ñÀ×¤Î43ºÐ¥ê¥ó¥°¥¢¥Êá¡ÖÃë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö»êÊ¡¤Î»þ¡×¡Ö¥«¥Ã¥¯¥¤¥¤¡ª¡×
¢¡¡ÖLv.43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¢¡
¡¡½÷Í¥·ó¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉÙ»³ÃÒÈÁ(¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤Ë43ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü3·î7Æü¤ÇLv.43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¾¯¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤òÆ¨¤µ¤Ì¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¹¬¤»¤ò³§ÍÍ¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤â½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤·¤ÆÃë¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç°û¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»êÊ¡¤Î»þ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥¯¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¤é¤·¤¤¤ï¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤òÌ³¤á¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£