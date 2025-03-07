ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
米雇用統計（2月）
予想 16.0万人 前回 14.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.5%（平均時給・前月比)
予想 4.1% 前回 4.1%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（2月）
予想 2.2万人 前回 7.6万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.6%（失業率)
カナダ設備稼働率（2024年 第4四半期）
予想 79.3% 前回 79.3%
8日
0:15
ボウマンFRB理事、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）
0:45
ウィリアムズNY連銀総裁、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）
センテノ・ポルトガル中銀総裁、カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策と労働市場について講演
2:20
クーグラーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり）
2:30
パウエルFRB議長、2025年金融政策会議で経済見通しについて講演（質疑応答あり）
3:00
クーグラーFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
ブラジル貿易収支（2月）
予想 19.4億ドル 前回 21.64億ドル
トランプ米大統領、ホワイトハウス初の暗号資産（仮想通貨）サミット開催
8日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（20日まで）
9日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（2月）
米国市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ
※予定は変更されることがあります。
米雇用統計（2月）
予想 16.0万人 前回 14.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.0% 前回 4.0%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.5%（平均時給・前月比)
予想 4.1% 前回 4.1%（平均時給・前年比)
カナダ雇用統計（2月）
予想 2.2万人 前回 7.6万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.6%（失業率)
カナダ設備稼働率（2024年 第4四半期）
予想 79.3% 前回 79.3%
8日
0:15
ボウマンFRB理事、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）
0:45
ウィリアムズNY連銀総裁、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）
センテノ・ポルトガル中銀総裁、カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策と労働市場について講演
2:20
クーグラーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり）
2:30
パウエルFRB議長、2025年金融政策会議で経済見通しについて講演（質疑応答あり）
3:00
クーグラーFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）
ブラジル貿易収支（2月）
予想 19.4億ドル 前回 21.64億ドル
トランプ米大統領、ホワイトハウス初の暗号資産（仮想通貨）サミット開催
8日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（20日まで）
9日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（2月）
米国市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ
※予定は変更されることがあります。