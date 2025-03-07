22:30
米雇用統計（2月）
予想　16.0万人　前回　14.3万人（非農業部門雇用者数・前月比)　
予想　4.0%　前回　4.0%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.5%（平均時給・前月比)　
予想　4.1%　前回　4.1%（平均時給・前年比)

カナダ雇用統計（2月）
予想　2.2万人　前回　7.6万人（雇用者数・前月比)　
予想　6.7%　前回　6.6%（失業率)

カナダ設備稼働率（2024年 第4四半期）
予想　79.3%　前回　79.3%


8日
0:15　
ボウマンFRB理事、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）

0:45　
ウィリアムズNY連銀総裁、コロナ後の金融政策について講演（質疑応答あり）
センテノ・ポルトガル中銀総裁、カザークス・ラトビア中銀総裁、金融政策と労働市場について講演

2:20　
クーグラーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり）

2:30　
パウエルFRB議長、2025年金融政策会議で経済見通しについて講演（質疑応答あり）

3:00　
クーグラーFRB理事、金融政策について講演（質疑応答あり）

ブラジル貿易収支（2月）
予想　19.4億ドル　前回　21.64億ドル


トランプ米大統領、ホワイトハウス初の暗号資産（仮想通貨）サミット開催

8日（土）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（20日まで）

9日（日）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（2月）
米国市場は夏時間に移行、指標発表などの時間1時間繰り上げ


※予定は変更されることがあります。