12ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ãæ³ØÂ´¶ÈàºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥àá¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¨¤°¤¤¤Æ¤§¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â¤µ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ°¦¤ª¤·¤¤¡×
¢¡¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¢¡
¡¡HKT48¤ÎÎ©²Ö¿´ÎÉ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø¹»àºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥àá¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤È²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤ËÆ±µéÀ¸¤ÈàºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥àá¤ËÎ×¤ß¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö¤Ï12ºÐ¤À¤Ã¤¿2022Ç¯¤ËHKT¤Î6´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥àKIV¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ã¤Ú¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ©Éþ¤Î¤³¤³¤Ã¤Ú°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Æ¤§¡×¡Ö¤³¤ì¸«¤¿¤éÃæ³ØÀ¸¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Í¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁá¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£