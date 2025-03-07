Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡À¾Â¼½¤¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤ÇÎÞ¡Ö´é¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢Èà¡¢²¶¤Ë²¿¤âÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¡ÊÙ¨Ê¿¾åÈé¤¬¤ó¡Ë¤ÇÆ®ÉÂ¤·¡¢£²·î£²£¸Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÇÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶èµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¾Â¼½¤¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£³¡Ë¤ÎÄÌÌë¤¬£·Æü¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸î¹ñ»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢à³Î¼¹á¤Î¤¢¤Ã¤¿»Õ¾¢¡¦Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯£´·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢Íâ£¹£±Ç¯£´·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂàÃÄ¸å¤ÏÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£±£±Ç¯¤ËÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ç½éÅöÁª¡£°Ê¸å¤ÏµÄ°÷³èÆ°¤È¥ì¥¹¥é¡¼³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢£´·î¤«¤éÆ®ÉÂÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¡£ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿£±·î£³£±Æü¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ìË×£²£µÇ¯ÄÉÁ±Âç²ñ¡Ù¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂåÌò¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ£ÇÈ¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï£°£·Ç¯£±£°·î¤Ë¡ÖË´Ì¿¡×¤È¤¤¤¦²á·ã¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÃÇ¤ÇÌµ²æ¤òÂàÃÄ¡£°Ê¹ß¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Æ£ÇÈ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¸å¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î»×¤¤¤«¤Ê¤ï¤º¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤ÈÌµ¸À¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡¢»²Îó¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤â¡ÖÁ´¤¯¿¿¤ÃÇò¤Ç¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ä¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ã¤È¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡£´é¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢Èà¡¢²¶¤Ë²¿¤âÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤ÈÁá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤ËÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°äº¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Í¡£¤µ¤¤Û¤É¤â¡¢±ü¤µ¤ó¡Ê¤Î·ÃÉ×¿Í¡Ë¤«¤é¡Ø¸Î¿Í¤¬°ìÌÜ²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Í¡Ä¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤°¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤´¶ìÏ«ÍÍ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìµ²æ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸Î¿Í¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£