アメリカの民間企業SpaceX(スペースX)は日本時間2025年3月7日、同社が開発中の新型ロケット「Starship(スターシップ)」による第8回飛行試験を実施しました。

1段目の大型ロケット「Super Heavy(スーパーヘビー)」は発射台へ帰還することに成功したものの、2段目のStarship宇宙船はエンジン燃焼終了予定時刻の前に6基中4基のエンジンが相次いで停止し、姿勢が大きく乱れた後に通信が途絶えました。SpaceXによると機体は分解して失われた模様です。

Starship宇宙船は2025年1月に実施された前回の第7回飛行試験でも軌道到達前にエンジンが相次ぎ停止して推力を失い、最終的に飛行中断システムが自律的に作動して機体は失われました。前回の飛行試験では機体後方で推進剤が漏洩して火災が発生したことが推力喪失の原因とされており、SpaceXは今回の飛行試験を前に対策を施したと述べていました。今回発生したトラブルの原因は記事公開時点では不明です。

Starship第8回飛行試験の詳細についてはSpaceXから新しい情報が発表され次第お伝えします。【最終更新:2025年3月7日9時20分】

During Starship's ascent burn, the vehicle experienced a rapid unscheduled disassembly and contact was lost. Our team immediately began coordination with safety officials to implement pre-planned contingency responses.

We will review the data from today's flight test to better…

- SpaceX (@SpaceX) March 7, 2025