原宿がミセス一色に！『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』開催決定

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■Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念し、商業施設とのコラボレーションやラッピングバスの走行、POP-UP STOREなどを開催！

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』の開催が決定。本企画のために撮り下ろされたキービジュアルが公開された。

3月24日から4月6日まで開催される『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』では、東京・原宿エリア一帯で様々な企画を実施。

東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」のエントランスジャックや、竹下通りではミセスの楽曲がBGMとして流れる他、ラッピングバスも走行する。

『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』のオリジナルグッズを販売するPOP-UP STOREも登場。

外へ出かけたくなる季節のはじまりにぴったりなカーディガンやロングスリーブTシャツ、パステルカラーのクルーネックプルオーバー、リンガーTシャツなど新しいアパレルウェアがラインナップされ、お家時間が楽しくなるセットで揃えたいマグカップやプレートなどテーブルウェアも充実。

店内は、キービジュアルのカラーを基調とした春らしいイメージで統一され、撮り下ろし写真を使用したディスプレイや、アパレルのサンプルスタイリング提案など、本企画の世界が広がる。

また、アニバーサリーベストアルバム『10』と同時に発売される“MGA ヘッドホン”と“MGA ポータブルCDプレーヤー（ショルダーバッグ付き）”のサンプルもいち早く展示される。

その他、デジタルスタンプラリーや、各ショップが今回のコラボレーションにあわせて考案したフード、ドリンクも登場予定だ。その他、詳細はイベントの特設サイトで。

なお、MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK』は今夏、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」など」の三井不動産の大型商業施設、および丸井の商業施設「マルイ」「モディ」での全国展開も予定している。

リリース情報

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

2025.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

『MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/

『10』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/