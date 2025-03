ラブリーサマーちゃんが、新作ミニアルバム「Music For Walking (Out Of The Woods)」を引っ提げた東阪名ツアー<Tour For Walking (Out Of The Woods)>を開催する。ツアーは、前回ツアー<THE THIRD SUMMER OF LOVELY SUMMER SONIC Tour 2021-2>以来、約3年ぶり。4月25日(金)東京・渋谷CLUB QUATTRO、4月28日(月)大阪・梅田Shangri-La、5月1日(木)愛知・名古屋JAMMIN’にて開催される。公式ファンクラブ“ファンクラブリーサマーちゃん”およびオフィシャル先行でのチケット先行予約が開始となっている。

ライブ・イベント情報

<ラブリーサマーちゃんNew Mini Album Release Tour - Tour For Walking (Out Of The Woods)>





4月28日(月) 大阪・梅田Shangri-La open18:30 start19:00

5月1日(木) 愛知・名古屋JAMMIN’ open18:15 start19:00

<チケット代(税込)>

前売 \5,500 / 前売学割 \4,400(当日学生証提示必須) / 当日\6,000 ※D代別

<チケット先行>

◎ファンクラブリーサマーちゃん先行:3月7日(金)21:00〜3月16日(日)23:59

https://lovelysummerchan.bitfan.id

◎オフィシャル先行:3月7日(金)21:00〜3月20日(木)23:59

https://eplus.jp/lovelysummerchan/

<ラブリーサマーちゃんNew Mini Album Release Tour - Tour For Walking (Out Of The Woods)>4月25日(金) 東京・渋谷CLUB QUATTRO open18:00 start19:004月28日(月) 大阪・梅田Shangri-La open18:30 start19:005月1日(木) 愛知・名古屋JAMMIN’ open18:15 start19:00<チケット代(税込)>前売 \5,500 / 前売学割 \4,400(当日学生証提示必須) / 当日\6,000 ※D代別<チケット先行>◎ファンクラブリーサマーちゃん先行:3月7日(金)21:00〜3月16日(日)23:59https://lovelysummerchan.bitfan.id◎オフィシャル先行:3月7日(金)21:00〜3月20日(木)23:59https://eplus.jp/lovelysummerchan/

リリース情報

『Music For Walking (Out Of The Woods)』





品番・形態・価格:COCP-42438[CD]¥2,000(税込)

発売・配信元:日本コロムビア

収録楽曲:

1. 普請中

2. (Song For Walking) In My Mind

3. OK, Shady Lane

4. The Great Time Killer

5. (Song For Walking) Out Of The Woods

『Music For Walking (Out Of The Woods)』発売日:2025年1月29日(水)品番・形態・価格:COCP-42438[CD]¥2,000(税込)発売・配信元:日本コロムビア収録楽曲:1. 普請中2. (Song For Walking) In My Mind3. OK, Shady Lane4. The Great Time Killer5. (Song For Walking) Out Of The Woods

関連リンク

◆ラブリーサマーちゃん オフィシャルサイト

◆ラブリーサマーちゃん Twitter

◆ラブリーサマーちゃん Instagram ◆ラブリーサマーちゃん Twitter◆ラブリーサマーちゃん Instagram

2025年1月にリリースしたミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』は「健康と内省」をテーマに制作し、ブリットポップを基調としたラブリーサマーちゃんらしいバラエティに富み、聴き応え満点の6曲が収録されている。