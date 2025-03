DIVが、5月17日にスペシャルワンマンライブ<至高のお留守番>を開催することを発表した。さらに、5月28日にDIVが主催する<夏の行方FES-閃光花火STAGE->の出演者とチケット情報も発表された。六本木CLUB EDGEにて開催されるDIVのスペシャルワンマンライブ<至高のお留守番>は、ギタリスト・将吾とベーシスト・ちょびが南米へ遠征中のため、CHISAとsatoshiが日本で“お留守番”をするという特別企画だという。サポートギターにTAKASHI(カメレオ / ギルド)、サポートベースにRIKITO(ACME)を迎え、DIVの楽曲に加えて、CHISAが歌うカメレオ、satoshiが叩くACMEなどサポートメンバーの所属バンドの楽曲も特別披露されるなど、この日限りのプレミアムなお留守番ナイトが繰り広げられるとのことだ。

ライブ情報



■DIV ONEMAN LIVE<至高のお留守番>2025年5月17日(土)六本木 CLUB EDGEOPEN 18:00 / START 18:30・出演:DIV(Vo. CHISA / spGt. TAKASHI(カメレオ / ギルド)/ spBa. RIKITO(ACME)/ Dr. satoshi)・チケット料金:先行チケット / 前売り券:4,000円(税込) ドリンク代別・チケット一次先行(抽選)受付期間:2025年3月7日(金)21:00 〜 3月16日(日)23:59当落発表:2025年3月18日(火)21:00入金期間:2025年3月18日(火)21:00 〜 3月30日(日)23:59・一般発売(先着):2025年4月5日(土)10:00〜・チケット受付共通URL:https://div-official.zaiko.io/item/370407※入場順:A(一次先行)→B(一般)→当日券■<夏の行方FES-閃光花火STAGE->2025年5月28日(水)HOLIDAY SHINJUKUOPEN 13:00 / START 13:30・出演:DIV((Vo. CHISA / spGt冬真(exCLOWD) / spBa悠人(exHOWL) / Dr. satoshi )ギャロ / RAN / 進撃のあわけ / ヒッチコック / ミスイ / 鴉-カラス- / リリカ / 透明少女 / 【2nd/A】Re:bellion / The N.I.L・チケット料金前売り券:3,500円(税込) ドリンク代別当日券4,000円(税込) ドリンク代別・一次先行(抽選)受付期間:2025年3月7日(金)21:00 〜 3月16日(日)23:59当落発表:2025年3月18日(火)21:00入金期間:2025年3月18日(日)21:00 〜 3月30日(日)23:59・二次先行(抽選)受付期間:2025年4月4日(金)21:00 〜 4月20日(日)23:59当落発表:2025年4月22日(火)21:00入金期間:2025年4月22日(火)21:00 〜 4月27日(日)23:59・一般発売(先着):2025年5月3日(土)10:00〜受付URL:https://div-official.zaiko.io/item/370408※入場順:A(一次先行)→B(二次先行)→C(一般)→当日券■<夏の行方FES -大阪編->2025年7月11日(金)心斎橋JANUSOPEN 18:00 / START 18:30出演:DIV / カメレオ / ザアザア / THE MADNA■<夏の行方FES -愛知編->2025年7月13日(日)名古屋ell fits allOPEN 18:00 / START 18:30出演:DIV / カメレオ / ザアザア / THE MADNA■<夏の行方FES -東京編->2025年7月28日(月) LIQUIDROOMOPEN 12:45 / START 13:15出演:DIV / カメレオ / ユナイト / 蛾と蝶 / ザアザア / DOG inThePWO / THE MADNA / 夏の行方FES-閃光花火STAGE-特別選出バンド※スペシャルゲストあり※夏の行方FESのチケット詳細とスペシャルゲスト情報は後日発表