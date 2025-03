Lienelが、1stアルバム リード曲「罪と罰」のミュージックビデオを公開した。夜の都会を舞台に剥き出しの感情を引き出した、まさに 「激情」 を感じるMVとなっており、苦しそうに歪んだ表情からは10代とは思えないほどのセクシーさが滲む。1番の見どころはダンス以外のシーン、一点ものの衣装がズタボロになっているという点だ。完成された美しい衣装が汚れ、破れ傷ついている退廃美は楽曲の世界観をより引き立てる。3度目となる雨を降らしての撮影も行われ、彼らの成長とともに過去作品との繋がりをも感じるミュージックビデオになっている。

1st アルバム『罪と罰』2025年4月2日(水)リリース【初回限定盤A】(CD+Blu-ray)収録曲:1. UNKNOWN GROOVE 2. 罪と罰 3. アンチハート 4. LOVE Communication 5. 花鳥風月 6. Love Me Madly 7. Kimito 8. フルムーン 9. Melty flowers 10. Stay tuned 11. ジュリアの口づけ 12. Curry on love 13. 妄想劇場 14. 親指☆Evolution! 15. Go Around The World値段:税込5500円Blu-ray:ツアー映像『Lienel 2nd Live Tour 2024〜Adventure〜』収録【初回限定盤B】(CD+Blu-ray)収録曲:1. UNKNOWN GROOVE 2. 罪と罰 3. アンチハート 4. LOVE Communication 5. 花鳥風月 6. Love Me Madly 7. Kimito 8. フルムーン 9. Melty flowers 10. Stay tuned 11. ジュリアの口づけ 12. Curry on love 13. 妄想劇場 14. 親指☆Evolution! 15. Go Around The World値段:税込5500円Blu-ray:撮り下ろし映像『Lienelの1日』収録【通常盤】(CD)収録曲:1. UNKNOWN GROOVE 2. 罪と罰 3. アンチハート 4. LOVE Communication 5. 花鳥風月 6. Love Me Madly 7. Kimito 8. フルムーン 9. Melty flowers 10. Stay tuned 11. ジュリアの口づけ 12. Curry on love 13. 妄想劇場 14. 親指☆Evolution! 15. Go Around The World 16.Connected(通常盤ボーナストラック)値段:税込3500円