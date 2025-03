桐村 里紗登壇！セリスタ『医歯食農連携から始めるプラネタリーヘルス 〜Agri-Dent-Medicine』

セリスタは、2025年3月30日(日)に、桐村 里紗 先生と城谷 昌彦 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『医歯食農連携から始めるプラネタリーヘルス〜Agri-Dent-Medicine』『腸内フローラ移植と微生物循環』を開催します。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『医歯食農連携から始めるプラネタリーヘルス〜Agri-Dent-Medicine』

桐村 里紗 先生 / Dr. Lisa Kirimura

天籟株式会社 / 代表取締役 医師

公益財団法人日本ヘルスケア協会・プラネタリーヘルスイニシアティブ / 代表理事

1)Human Augmentation 拡張的人間像

2)健康を支える生態系サービスとは何か?

3)微生物-野菜-人のCross Kingdom Communicationとは?

4)栄養素だけではないmiRNAの機能性

※キーワード:微生物循環学、拡張生態系、生命の網、miRNA

■『腸内フローラ移植と微生物循環』

城谷 昌彦 先生 / Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック / 院長

腸内フローラ移植臨床研究会 / 専務理事

1)Dysbiosisが全身に及ぼす影響

2)水素ナノバブル水を使った新しい便移植(FMT)

3)自閉スペクトラム症に行ったFMTの臨床研究結果

4)微生物循環を支えるFMT

※キーワード:便移植、Dysbiosis、口腸相関、微生物循環学

■桐村 里紗 先生 / Dr. Lisa Kirimura

天籟株式会社 / 代表取締役 医師

公益財団法人日本ヘルスケア協会・プラネタリーヘルスイニシアティブ / 代表理事

《経歴》

2004年、愛媛大学医学部医学科卒業後、内科診療に従事。

分子整合栄養医学や腸内細菌学等を用いた予防医療から生活習慣病、在宅診療まで総合的に臨床医療を行う。

2018年、天籟株式会社を設立し、人を含む地球全体の健康・ウェルビーイングを目指す国際的ヘルスケア目標「プラネタリーヘルス」を推進。

2022年9月より東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻道徳感情数理工学の主宰とともに共同研究員として、量子ゲート数理「四則和算」をもとに生命システムを再定義し、プラネタリーヘルスの応用研究を行っている。

2022年11月、鳥取県江府町とプラネタリーヘルス連携協定を締結。

2023年9月、公益財団法人日本ヘルスケア協会内にプラネタリーヘルスイニシアティブを設立し、代表理事に就任。

2025年4月、一般社団法人プラネタリーヘルスイニシアティブを再設立予定。

【主な著書】

『腸と森の「土」を育てる〜微生物が健康にする人と環境』『日本人はなぜ臭いと言われるのか〜体臭と口臭の科学』(いずれも光文社新書)など

【主なメディア出演】

フジテレビ「ホンマでっか!?TV」(腸活評論家)など

■城谷 昌彦 先生 / Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック / 院長

腸内フローラ移植臨床研究会 / 専務理事

《経歴》

東京医科歯科大学医学部卒業

神戸大学老年内科(消化器内科)

三木市民病院内科研修医

京都大学附属病院病理部医員

兵庫県立塚口病院(現尼崎総合医療センター)消化器科医長

城谷医院院長を経て2016年〜ルークス芦屋クリニック院長

2017年腸内フローラ移植臨床研究会設立に参加

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 29 Stage 1

■開催日時 :2025年3月30日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:15 『医歯食農連携から始めるプラネタリーヘルス

〜Agri-Dent-Medicine』

桐村 里紗 先生 / Dr. Lisa Kirimura

天籟株式会社 / 代表取締役 医師

公益財団法人日本ヘルスケア協会・

プラネタリーヘルスイニシアティブ / 代表理事

10:55 『腸内フローラ移植と微生物循環』

城谷 昌彦 先生 / Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック / 院長

腸内フローラ移植臨床研究会 / 専務理事

11:35 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_l0UtOsOiSKie61DjaaKF3g#/registration

