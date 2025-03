「岡崎塾」　 代表の教育メソッドをまとめた書籍！『子どもの未来のために大人ができる50のこと』岡 正忠著

マネジメント社は、著名人を招いた特別講演会など、学力とともに人間力を育てる教育を得意とし、兵庫県西脇市を中心に6か所の教室を展開している学習塾「岡崎塾」の代表を務める岡粼 正忠の新刊『子どもの未来のために大人ができる50のこと』を、2025年4月5日から全国の有名書店、Amazon、楽天ブックスなどのネット書店で発売します。

『子どもの未来のために大人ができる50のこと』岡粼 正忠著

マネジメント社は、著名人を招いた特別講演会など、学力とともに人間力を育てる教育を得意とし、兵庫県西脇市を中心に6か所の教室を展開している学習塾「岡崎塾」の代表を務める岡粼 正忠の新刊『子どもの未来のために大人ができる50のこと』を、2025年4月5日から全国の有名書店、Amazon、楽天ブックスなどのネット書店で発売。

価格は1,650円(税込み)。

【岡崎塾について】

兵庫県西脇市を中心に小中学生を中心とした学習塾を展開している岡崎塾は、著名人を招いた特別講演会など、学力とともに人間力を育てる教育が大きな支持を受け、児童数・生徒数が急増。

短期間に兵庫県内に6つの教室を展開しています。

今回出版する図書『子どもの未来のために大人ができる50のこと』では、代表の岡粼 正忠氏が大事にしている教育思想やメソッドが50の項目にまとめられています。

【岡粼 正忠氏プロフィール】

1984年、兵庫県生まれ。

大学卒業後、予備校に2年間勤務したのち、兵庫県の公立中学校で英語教諭を7年間経験し、2015年に岡崎塾を設立。

これまでに指導した児童・生徒は1万人を超えている。

【目次】

第1章 大人の指導力で子どもは成長する

第2章 生徒1万人との二者面談から見えてきた親のあるべき姿

第3章 成果が上がる岡崎式勉強法

第4章 教えるのが上手な人の共通点

第5章 いい先生、いい指導法とは

第6章 勉強以外の成長のための学び

