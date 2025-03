メビウスは、「QUESTER」シリーズの開発で名を馳せたインディーゲーム制作プロダクション サウザンドゲームズと業務提携を行い、Steamで、最新作「Monochrome Echoes - white -(モノクロームエコーズ ホワイト)」のアーリーアクセスを2025年3月7日から開始。

メビウス「Monochrome Echoes - white -(モノクロームエコーズ ホワイト)」

対応プラットフォーム:Steam(WindowsPC)

ジャンル :異世界召喚RPG

プレイ人数 :1人

アーリーアクセス開始:2025年3月7日

価格 :2,800円(税込)

※アーリーアクセス開始から2週間は30%オフの1,960円

メビウスは、「QUESTER」シリーズの開発で名を馳せたインディーゲーム制作プロダクション サウザンドゲームズと業務提携を行い、Steamで、最新作「Monochrome Echoes - white -(モノクロームエコーズ ホワイト)」のアーリーアクセスを2025年3月7日から開始しました。

「Monochrome Echoes - white -」はゲームデザインを「QUESTER」シリーズに引き続き加藤ヒロノリ氏が担当、RPGの本質でもあるハックアンドスラッシュ、キャラビルドに特化したシステムは中毒性のあるものとなっています。

また「QUESTER」シリーズに引き続きプロデュースは桑原敏道が担当します。

■ゲーム説明

異世界召喚RPG『モノクローム・エコーズ』

ゲームデザイン:加藤ヒロノリ

プロデュース:桑原敏道(サウザンドゲームズ)

・好評配信中のハクスラRPG『QUESTER』のシステムをアレンジ強化し、ファンタジー世界を舞台にした異世界召喚RPGです。

・ハックアンドスラッシュに特化し、探索と育成がメインのゲームシステムとなっています。

・クラスチェンジやスキルパネルなど新要素でパワーアップした新しいハクスラRPGです。

ゲーム画面1

■世界観

剣と魔法が力を持つ「白」と「黒」だけの世界。

古代帝国時代、召喚された異世界の「勇者」によって魔王は封印された。

しかし、封印は完全なものではなく、200年ごとに再封印が必要。

それを司る「封印の一族」は、定期的に勇者を召喚する。

そして幾度目かの再封印のとき。

「あなた」が異世界から召喚された。

これは魔王が眠る「遺跡群島」での、冒険の物語。

■どんなゲームなの?

・ランダムの海を泳ぎつつ探索と戦闘を楽しめる、ビルドの自由度が高いハクスラRPG!

・好評だった「QUESTER」のシステムから色々パワーアップ!

(レイヤーターンバトルはもちろんのこと、クラスチェンジやスキルパネル、賞金首など盛りだくさん)

・遺跡群島唯一の街で、発見要素満載のうれしはずかし冒険者生活!

・ちみちみ探索しながら、マップが開拓されていく楽しさ!

・ランダムに発見する個性的な武装品にはスキルがあり、それを組み合わせる戦術性!

■好みのパーティを選んで冒険できる!

『あなただけが世界を慈しむ』作画:山吹ショウマ

使命に燃える少女が、勇者を召喚して

魔王封印に挑むお話です。

『あなただけが世界を慈しむ』

『東方桜花討魔伝』作画:佐々木亮

東方イズモより、魔王封印の任を受けた者たちが

遺跡群島に挑むお話です。

『東方桜花討魔伝』

『のっぴきならない恋の詩』作画:のこきび

ひっこみ思案の少女が、

あるとき仕方なく使命に立ち向かう物語。

『のっぴきならない恋の詩』

(C) 加藤ヒロノリ , Thousand Games

(C) Thousand Games

(C) Published by mebius.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 桑原敏道プロデュース!メビウス「Monochrome Echoes - white -」 appeared first on Dtimes.