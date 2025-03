相続に関するお悩みが気軽に解消！海泉寺「七人の士(サムライ)」による無料の相続相談会

海泉寺において、相続に関するお悩みが気軽に解消できるように相続関連を得意とする行政書士の集まりである団体「七人の士(サムライ)」による無料の相続相談会を実施します。

○開催日時

2025年3月30日(日) 午後1時〜3時

○開催場所

宗教法人 海泉寺

所在地:〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15

○利用の流れ

事前に予約をお願いします。

※当日参加も可能ですが、予約の方が優先となりますのでお待ちいただく場合があります。

あらかじめご了承ください。

○予約・お問い合わせ先

「七人の士(サムライ)」代表

行政書士 おかやま事務所 行政書士 岡山 尚展

TEL:090-9887-0280

海泉寺

TEL:06-6631-4393

上記までお電話ください。

または海泉寺公式LINEからも予約できます。

当日は3人の行政書士が対応します。

(岡山 尚展行政書士、奥村 多恵子行政書士、古荘 真也行政書士)

■サービスの特徴

「遺言書を作りたいが、どうすればいい?」

「相続手続をスムーズに進めるにはどうすればいい?」

「独り身で相続する相手もいないけど、私の遺産はどうなるの?」

と将来に対する不安は誰しもあるのではないでしょうか。

そんなお悩みや不安に行政書士がお答えします!

遺言・相続、早いうちから考えておかないといけないな、とは思うけど法律のこと、難しいことなんてわからない。

誰に相談すれば良いのかわからない。

そんな時、一番身近で相談しやすいのが行政書士なのです。

「七人の士(サムライ)」所属の行政書士は遺言・相続をメインとした民事法務に注力しています。

法人での相続手続の事務経験、介護施設での看取り経験、市営墓地での「墓じまい」の相談経験、地元の地域包括支援センターで認知症対策も含めた終活支援経験など、いろいろな経験を経て相談者様の心にお寄り添った活動をしています。

○ご家族同士だと言い出しづらいことも相談できます。

両親がいなくなった後のことが心配、子供には苦労をかけたくない、でも親子だからこそお互いに言い出しづらかったりするものです。

身内だから、仲が良いから気を遣ってしまったり、素直になれなかったり。

もしかしたら、そのお悩みの原因の一つに、相続って何なのか?遺言書ってテレビやニュースでしか見たことない、ということがあるのかもしれません。

まずは些細なことからで良いので、知ってみれば一つ前に進めるかもしれません。

そのお手伝いを我々「七人の士(サムライ)」所属の行政書士がサポートします。

■「七人の士(サムライ)」と「お寺」のコラボレーション

【七人の士(サムライ)代表 岡山 尚展】

行政書士として数多の相談に携わる中、「先祖代々のお墓を残していけるのかわからない」「子供や孫の世代にお墓の世話をさせるのは忍びない」「お墓を残すのは財産になるのか負担になるのか」「自分の築いた財産で自分の供養をしてほしい、自分が生きた証をこの世に残したい、または寄付をして世の中の役に立てたい」といったお話がよく話題に上ります。

お墓や供養のことはお寺に相談するのが間違いありません。

しかしお寺にも色々あるので「納骨堂」「樹木葬」「永代供養墓」など多彩な納骨先があり、特に「墓じまい」にも精通している、そして従来のお寺のイメージを覆し、形にとらわれない柔軟な供養をする、LINEなども積極的に活用し、あらゆる世代の檀家さんと気軽に交流する、とっても気さくで優しい住職が運営する海泉寺とコラボレーションして、お寺の中で「相続なんでも無料相談会」を開催することになりました。

お墓のこと供養のこと相続のことが全部まとめて相談できます。

行政書士「七人の士(サムライ)」

○アクセス

南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅 徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

