シューティング初心者にも楽しめる！メビウス／RS34「イルベロスウォンプハッピートゥギャザー」

メビウス及びRS34は、Nintendo Switch向け新作シューティングゲーム「イルベロスウォンプハッピートゥギャザー」を、2025年6月5日に発売します。

メビウス/RS34「イルベロスウォンプハッピートゥギャザー」

ハード :Nintendo Switch

人数 :1人

発売予定日 :2025年6月5日

希望小売価格:ダウンロード版 4,980円(税込)

通常版 6,578円(税込)

限定版 10,978円(税込)

タイトル :イルベロスウォンプ+ラジルギスワッグ

ハード :Nintendo Switch

人数 :1人

再販予定日 :2025年6月5日

希望小売価格:5,478円(税込)

またこの新作に併せ、前作「イルベロスウォンプ」を収録したパッケージ「イルベロスウォンプ+ラジルギスワッグ」の再販も行われます

●内容

独特の世界観・ゲームシステム・サウンドでユーザーを魅せ続ける株式会社RS34のシューティング「イルベロ」シリーズ最新作になります。

高い評価を受けた前作「イルベロスウォンプ」を基に更なる進化をしたものが「イルベロスウォンプ ハッピートゥギャザー」となります。

●初心者から上級者まで遊べるゲームシステム

シューティング初心者にも楽しめる難易度調整。

充実したチュートリアル、それでいて奥深さや攻略要素がたっぷりと用意されています。

●100のショートステージと20のロングステージ

本作は家庭用に特化した大ボリュームのSTGです。

腕があるプレイヤーは難易度の高いロングステージにいきなりチャレンジすることも可能です。

初心者でもショートステージクリアで徐々に難易度を下げてロングステージにチャレンジすることが可能で初心者から上級者まで楽しめます。

●限定版もあり

限定版も準備しています。

特製BOXに設定資料集と特別サウンドトラック、ゲームパッケージを同梱します。

