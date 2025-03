2025年はシンガポールにて開催！ヴィネクスポ・アジア 2025(Vinexpo Asia 2025)

ヴィネクスポジウム(Vinexposium)グループは、ワイン&スピリッツの国際BtoB見本市「ヴィネクスポ・アジア 2025(Vinexpo Asia 2025)」を、2025年再びシンガポールにて開催することを2025年2月3日に発表しました。

ヴィネクスポ・アジア 2025(Vinexpo Asia 2025)

2023年展の大成功により、このシンガポールという地はアジア太平洋市場へのゲートウェイとして確立されました。

2025年展では、この業界が今日直面する課題に対応するための充実した様々なプログラムを業界関係者の皆様に提供します。

■東南アジアの成長拠点「シンガポール」

ワイン&スピリッツ業界の主要ビジネスイベントである「ヴィネクスポ・アジア 2025」は、2025年5月27日(火)〜29日(木)に、シンガポールを象徴する会場「マリーナベイ・サンズ」にて開催予定です。

当見本市には20ヵ国以上から1,100社の出展者が集結、また70ヵ国から11,000名の業界関係者が来場予定で、3日間にわたりビジネスの機会を皆様に提供します。

ヴィネクスポジウム・グループのCEO、ロドルフ・ラメイズ氏は次のようにコメントしています。

「世界のワイン&スピリッツ業界は、世界的な消費の減少という地経学的な課題に直面しています。

このような状況下では、商機を逃さず活かすことが極めて重要となります。

シンガポールは東南アジアにおけるビジネスの中心地であり、まさに成長の拠点です。

2025年5月に開催されるヴィネクスポ・アジアは、このダイナミックな地域で業界のリーダーたちがつながり、ビジネスの繁栄をかけた重要なイベントとなるでしょう。」

シンガポールで開催される2025年のヴィネクスポ・アジアは、日本、韓国、中国などの成熟したワイン市場の関係者が集まるだけでなく、ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなど今後の成長が期待される新興市場にも、ビジネスチャンスを提供します。

IWSR(アルコール飲料市場調査機関)の調査によると、アジア太平洋地域は世界のワイン輸入量の10%を占めており、2025年にはアルコール飲料の消費量が1.5%増加、RTD(Ready-to-Drink)市場においては5.9%の成長が見込まれています。

特にシンガポール市場は成熟しつつもダイナミックで、2025年までにワイン市場は3%の成長が予測されています。

2028年まで、ワインの年平均成長率(CAGR)は2.18%、スピリッツが3%と見込まれています。

2024年には54のレストランがミシュランの星を獲得するなど、シンガポールのガストロノミーとワイン市場は、大きく成長し続けています。

シンガポールは、プレミアム以上のカテゴリーにおいてアジアで最も有利な市場であり、その市場シェアは数量ベースで60%を占めています。

競争は激しいものの、シンガポールのワイン&スピリッツ市場は年々地歩を固めており、マーケティング戦略が特定のニーズに対応していれば、常に新製品を歓迎してくれます。

■充実したプログラム内容

ヴィネクスポ・アジア 2025は、前回よりダイナミックで充実した展示会となる予定です。

2025年展では、フランス、イタリア、オーストラリアなどの上位3カ国をはじめ、スペイン、ニュージーランド、南アフリカ、メキシコ、イギリスなど、実に様々なワイン生産地から出展者を迎えます。

また、中国や日本などのアジアのワイン生産者の出展もあり、アルゼンチンやチリなど南米の生産者にもスポットライトを当てます。

シンガポール開催では初めて導入される「WOW!(Welcome to the Organic World)」のエリアでは、世界各地で生産される多様なオーガニック&ビオディナミワインを紹介します。

ヴィネクスポ・アジアでは初めてとなる試みとして、名もない小さなワイン生産者に、団体で出展し、バイヤーに強くアピールできるようサポートするマーケティング集団「Wines Unearthed」が初登場し、この地域でディストリビューターを探す小規模生産者たちに、特別なワンストップ・ショーケース型の展示を提供します。

2025年展では、スピリッツ部門にもフォーカスし、日本、イギリス、アイルランド、オーストラリア、フランス、中国などの主要な出展者から現在のトレンドを紹介します。

業界関係者から高い評価を得ている「ヴィネクスポ・アカデミー(Vinexpo Academy)」では、市場動向を反映したハイレベルなマスタークラス、専門家によるカンファレンス、ワインの試飲体験など、充実したプログラムを展開していきます。

世界各国から集結するトップ・ソムリエたちによる講義や、ワイン&スピリッツ市場の今日的な課題についてのディスカッション、特別なヴィンテージワインを試飲できる貴重な機会など、盛りだくさんのラインナップとなっています。

業界関係者の皆様、ヴィネクスポ・アジア(Vinexpo Asia) 2025年展へ、ぜひ参加してください。

<ヴィネクスポ・アジアについて>

ヴィネクスポ・アジアは、ワイン&スピリッツ業界のプロフェッショナル向けに、アジア太平洋地域の主要な業界関係者や企業とつながる機会を提供する特別なイベントです。

毎年、2大ビジネス拠点であるシンガポールと香港にて交互開催されるこのイベントは、世界で最もダイナミックな市場の1つであるアジア市場で、人脈を広げ、業界のイノベーションを発見し、そしてビジネスチャンスを育むための戦略的プラットフォームとして機能しています。

<ヴィネクスポジウムについて>

ヴィネクスポジウム(Vinexposium)社は、一年中世界各地で開催される様々な関連イベントを開催し、ワイン&スピリッツ業界の各分野にまとまった情報提供をしています。

年間8つも開催される主要イベントに出展者と来場者を集め、ヴィネクスポジウム社はこの業界の発展を促進し、販売網の拡大に努めています。

