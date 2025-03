TET-KINGなどメジャーアーティストが多数出演！Various Values OMIHACHIMAN 2025

令和7年4月19日(土)・20日(日)、滋賀県「近江八幡市立運動公園」にて、メジャーアーティストが多数出演する大規模野外音楽フェスティバル『Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025』を初開催します。

Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025

日時:令和7年4月19日(土)、20日(日) 開場8時00分より

会場:近江八幡市立運動公園(滋賀県近江八幡市津田町18)

主催:Various Values(べリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025 実行委員会

後援:滋賀県/滋賀県教育委員会/近江八幡市/近江八幡市教育委員会/

大津市/大津市教育委員会/栗東市/栗東市教育委員会/長浜市/

長浜市教育委員会/彦根市/彦根市教育委員会/愛荘町/

愛荘町教育委員会/日野町/日野町教育委員会/守山市/

守山市教育委員会/米原市/米原市教育委員会/豊郷町/

豊郷町教育委員会/野洲市/野洲市教育委員会/竜王町/

竜王町教育委員会/甲良町/甲良町教育委員会/多賀町/

多賀町教育委員会/東近江市/東近江市教育委員会/湖南市/

湖南市教育委員会/草津市/草津市教育委員会/FM滋賀

令和7年4月19日(土)・20日(日)、滋賀県「近江八幡市立運動公園」にて、メジャーアーティストが多数出演する大規模野外音楽フェスティバル『Various Values(ベリアス バリューズ) OMIHACHIMAN 2025』を初開催。

(KOMOREBI・Mumeixxx・さとうもか・BLOOM VASE・Rin音・瑛人・寿君・天道清貴・HIPPY・chay・TEE・Che’Nelle・SPICY CHOCOLATE・島谷ひとみ・河口恭吾・ET-KING・武藤将胤(EYE VDJ MASA))

Various Values(ベリアス バリューズ・様々な価値)は「全ての方が自分らしく挑戦する祭典」として、2014年から難病であるALSの闘病生活を続けながら、様々な分野で活躍をされている“武藤将胤さん”をアンバサダーに迎え入れ、「障がいといわれてきた様々なことも、その人の個性として見出すことができれば、誰もが活躍できる社会へと近づく」…そんな想いでこのイベントを企画しました。

この野外音楽フェスのオープニングアクトに登場する守山市の“田中茜吏さん”は難病「脊髄性筋萎縮症(SMA)」を患っており、体を動かすことが難しい状態ですが、2025年2月22日に実施した「なんばHatch」最終オーディションで勝ち上がり、グランプリに輝いています。

ここに至るまでには、Various Values OMIHACHIMAN 2025 実行委員会が地元アーティストに声をかけ、これまでオンラインの音楽部として活動してきた田中さんが“ステージに上がる”という人生初のチャレンジの機会を用意することができる話を持ち掛け、アンバサダーの武藤さんのように多くの方に勇気を与えることができる存在になってもらえることを促してきました。

そして、注目すべきは、チャレンジしクリアしていく中で自信を持ってくれた田中茜吏さんが、同じ境遇の仲間にステージに立つ挑戦を投げかけ、巻き込んでいるところです。

先日の最終オーディションでは山下智子さん(脳性麻痺による運動機能障害24時間の介助を必要としているが、重度訪問介護サービスを利用しながら自立生活を送っている)も一緒にステージに上がり、4月20日のメジャーステージのオープニングアクトでは、更に声をかけて障がいに苦しむ仲間に勇気を与えます。

夢みる商店街

■「夢みる商店街」について

2024年6月に開催した「夢みる商店街」では、障がいのあるお子さんでも最後までやり切ることのできる職業体験を実施しました。

身体の障がいよりも雇用が厳しい、知的障がい、自閉症、ダウン症、精神障がいのお子さんに体験をしていただきました。

そこで自信をつけていただいたお子さん達が、現在、子ども実行委員会メンバーをとして、共にフェス開催に向けた準備を進め、当日も活躍する予定です。

2024年から、滋賀県の軽音楽部、ダンスチーム、吹奏楽部、美術部など、学生や子ども達に声をかけ、3月、6月、10月、そして2025年2月と、障がい者理解を進めながら事業を開催し、4月19日・20日には、その子ども達を含めた2日間で総勢約300組以上がトータル5つのステージで活躍します。

また、日本代表選手やプロスポーツチームなど滋賀を代表するスポーツチームも、この野外フェスを盛上げてくれるためにたくさん駆けつけます。

スポーツ選手1

スポーツ選手2

■「Various Values OMIHACHIMAN 2025」開催までの道のり

〈2024年〉

3月30日 :NEED EACH OTHER(この事業で作成したフラッグが当日を飾ります)

6月1日 :・夢みる商店街

(障がいのあるお子さんでも最後までやり切ることのできる職業体験)

・「NO LIMIT,YOUR LIFE」

(ALSを患いながらも強く生き抜く武藤将胤さんの

ドキュメンタリー映画 滋賀初開催)

10月26日:プレイイベント

(本番オープニングアクト出演オーディション出場権をかけたコンテスト)

12月21日:レセプションパーティー

〈2025年〉

2月22日 :出演オーディション

(Shining with Various Values OMIHACHIMAN 2025)

大阪なんばHatch

4月19日・20日:Various Values OMIHACHIMAN 2025 開催

それぞれにできることがあり、それぞれを必要としていることに気がつくことができれば、未来には全ての方が自分らしく活躍できる夢のような価値ある社会がやってくることを願い、障がいがある方々も活躍できる「芸術×スポーツ×野外音楽フェス」の祭典として開催します。

無料エリアにてステージをはじめ「ベリアスチャレンジ運動会」「ベリアスシンガーズカップ」が開催され、約50店舗の飲食店とキッチンカー、約90店舗のフリマ・マルシェや有名アパレルブランド(20万人インフルエンサーアパレルブランド「#Re:room」)も出店します。

北岡伸多朗さん

■参加について

「Various Values OMIHACHIMAN 2025」は4月19日・20日に皆が合流し開催されます。

最後は琵琶湖から春の夜空に10分間の花火でフィナーレを締めくくります。

令和7年3月1日からは、ぴあ、ローチケ、イープラス、TIGET、Various Values(ベリアス バリューズ)公式サイトにて一般チケットの販売も開始しています。

武藤将胤さん

会場イメージ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post TET-KINGなどメジャーアーティストが多数出演!Various Values OMIHACHIMAN 2025 appeared first on Dtimes.