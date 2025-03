µþÅÔ·à¾ì¤è¤êÁ´¹ñ½ä²ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ö¥½¥É¡¼Åç¤Î1¤Ð¤ó¤Ï¤À¤ì¤À¡×

『きかんしゃトーマス』はファミリーミュージカル「ソドー島のたからもの」を完全フルリニューアルした、新作「ソドー島の1ばんはだれだ」の全国巡回を2025年3月8日(土)・9日(日)京都劇場からスタートします。

きかんしゃトーマス「ソドー島の1ばんはだれだ」

『きかんしゃトーマス』はファミリーミュージカル「ソドー島のたからもの」を完全フルリニューアルした、新作「ソドー島の1ばんはだれだ」の全国巡回を2025年3月8日(土)・9日(日)京都劇場からスタート。

Newルックデザインのトーマス・パーシー・カナの3台がステージを駆け巡る新作ミュージカルを劇場で楽しめます。

■新作ミュージカル 「ソドー島の1ばんはだれだ」

あらすじ

「トップハム・ハット卿から特別な仕事を任されたトーマスとパーシー。

どちらが早く荷物を届けられるか競争することに。

様々な困難にあいながら、整備士のハルとユウキと共に本当に大切なものは何なのかに気付いていきます。

果たして勝負の行方は?」

■公演情報

・京都劇場

公演日 :2025年3月8日(土)・9日(日)

開演時間:11:00 / 14:00

チケット:3,500円(全席指定・税込)

【同日開催】『ソドー島のなかまたちといっしょ! きかんしゃトーマス アドベンチャースタンプラリー』 開催!

3月8日(土)・9日(日)に上演する「きかんしゃトーマス ファミリーミュージカル」に合わせて、『きかんしゃトーマス スタンプラリー』を開催します。

京都駅ビルのあちこちにいるトーマスたちのスタンプを集めて景品をGETしよう!

■景品画像

サンバイザー

イベントオリジナル缶バッヂ(全2種)(1)

イベントオリジナル缶バッヂ(全2種)(2)

受付場所:京都劇場 2階エントランス

受付時間:(1)10:00〜 (2)11:30〜 (3)13:00〜

※各回予定枚数に達し次第受付終了

※景品お渡し時間は17:00まで

※スタンプラリーは参加料無料

■巡回スケジュール

・坂戸市文化会館ふれあ

公演日 :2025年4月20日(日)

開演時間:12:00 / 14:30

チケット:全席指定一般 3,300円(税込)

全席指定ファミリー券 3,000円(税込)

・静岡市清水文化会館(マリナート)

公演日 :2025年5月11日(日)

開演時間:13:00 / 15:30

チケット:3,300円(全席指定・税込)

・栃木県総合文化センター

公演日 :2025年5月17日(土)

開演時間:11:30 / 14:00

チケット:3,000円(全席指定・税込)

・水戸市民会館

公演日 :2025年5月18日(日)

開演時間:11:30 / 14:00

チケット:3,000円(全席指定・税込)

・恵那文化センター

公演日 :2025年5月25日(日)

開演時間:14:15

チケット:2,000円(大人・全席指定・税込)

1,500円(子供・全席指定・税込)

※一般発売日:3月22日(土)

