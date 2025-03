LED機能搭載！PowerA「新デザインコントローラー」

「PowerA(TM)」(パワーエー)から、任天堂のNintendo Switch(TM)に対応する新デザインのコントローラーを、2025年3月7日より日本で販売開始します。

「PowerA(TM)」(パワーエー)から、任天堂のNintendo Switch(TM)に対応する新デザインのコントローラーを、2025年3月7日より日本で販売中です。

PowerAは、任天堂ライセンス商品である現行のLEDライティング搭載ルメクトラ商品シリーズに新たに、「ゴースト RGB LEDライティング機能」を搭載した新デザインのコントローラーを発売します。

今回発売される新デザインの「ギャラクティック・ボルテックス」は、ゴースト RGB LEDライティング機能により、何千通りにも及ぶ銀河のような美しい光を暗闇に浮かび上がらせます。

5つのカスタマイズ可能なモード設定と、選べる24色のLEDライティングによって、これまでのルメクトラ商品以上に、より豊かなバリエーションと体験を楽しめます。

■新商品

<ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch(TM) ギャラクティック・ボルテックス>

ゴースト RGB LEDライティング機能で、未知なる体験を

カスタマイズ可能な5つのモード設定で、何千通りもの銀河が暗闇から浮かび上がる。

背面にお好みのボタン操作を割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタンを搭載。

モーションセンサーに対応(加速度センサー/ジャイロセンサー)しており、バッテリーは1回の充電で最大10時間使用可能。

スムーズで快適な操作を実現する摩擦防止リングを搭載。

USB-C充電ケーブルを付属(3m)。

市場想定価格 :8,800円(税込)

サイズ :W112×D153×H63(mm)

質量 :250g

適合性 :Nintendo Switch / Nintendo Switch(有機ELモデル) /

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証:2年保証

■取扱い販売店(50音順)

□Amazon ( https://www.amazon.co.jp/stores/page/BD59B21E-E281-49FF-8FB1-D51953780E06 )

□上新電機

□ビックカメラ

□ヨドバシカメラ

各店舗での取り扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。

紹介したゲームアクセサリーは、取扱い販売店およびオンラインショップにて2025年3月7日より好評発売中です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

