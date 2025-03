東京ディズニーランドのトゥーンタウンにある「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」

「ドナルドダック」のいたずら好きな甥っ子たち「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」は実はお料理が大得意!

そんな甥っ子たちが経営するレストランです☆

東京ディズニーランド「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」2024年冬-2025年早春 グランドメニュー

場所:東京ディズニーランド/トゥーンタウン

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約420席

東京ディズニーランドのトゥーンタウンに位置する「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」

お料理が大の得意な「ドナルドダック」の甥っ子「ヒューイ」、「デューイ」、「ルーイ」が経営するレストランです。

そんな甥っ子たちがとっておきメニューを用意して、みなさんをお待ちしています!

メインディッシュ

メインはワンハンドでいただけるバーガーやピザ。

それぞれ単品とセットから選ぶことができ、セットにはフレンチフライポテトとソフトドリンクが付きます。

ミッキーピザ(チェダーチーズ&ソーセージ)

価格:【単品】750円、【セット】1,290円

キュートなミッキーシェイプのピザ。

ソーセージやコーン、チェダーチーズがトッピングされています!

またプラス340円でセットのソフトドリンクをレモンチーズケーキドリンクに変えることも。

グローブシェイプ・エッグチキンパオ

価格:【単品】600円、【セット】1,140円

「ミッキーマウス」のグローブシェイプのパオ。

もちもち生地のパオで見た目も可愛さ満点◎

中にはチキンやたまご、レタスがサンドされています。

ボリュームたっぷりで食べ応え抜群!

プラス340円でセットのソフトドリンクをレモンチーズケーキドリンクに変えることができます。

エビカツバーガー

価格:【単品】600円、【セット】1,140円

バンズが「ドナルドダック」の足のかたちをしたエビカツバーガー。

中にはエビカツや濃厚なソースがサンドされ、カツのサクサク食感も楽しめます☆

エビカツバーガーもプラス340円でセットのソフトドリンクをレモンチーズケーキドリンクに変えることが可能。

さらに「ミッキーピザ(チェダーチーズ&ソーセージ)」、「グローブシェイプ・エッグチキンパオ」、「エビカツバーガー」にはプラス1,200円で、それぞれスーベニアランチケースを1つ付けることができます。

ランチケースは、大きなサンドイッチを手にする「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」デザイン!

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます

※スーベニアを付けたメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

※スーベニア単品で購入することはできません

サイド

サイドメニューも充実☆

フレンチフライポテト

価格:280円

サイドメニューの定番「フレンチフライポテト」

ホクホクのポテトに、ほんのり塩が効いていてあとをひく美味しさ!

骨付きソーセージ

価格:400円

骨を持ってワイルドにかぶりつけるソーセージ。

噛むと中からは肉汁がたっぷりと出てきます。

スプリングロール(エッグ&シュリンプ)

価格:380円

パリパリの生地に包まれたスプリングロール。

中にはたまごとエビが入っています☆

パッケージ付きなので食べ歩きにもぴったり。

コーンスープ

価格:350円

体をポカポカと温めてくれるコーンスープ。

コーンの濃厚な味わいを堪能できます◎

スパイシーハリッサソース

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ブラック麻辣ソース

価格:110円

※味の変化が楽しめます

ピリッとしたしびれと辛さを感じるブラック麻辣ソース。

隠し味のトマトの旨味も感じられ、さらに口の中に花山椒の風味が広がります!

ガーリックシュリンプソース

価格:110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

デザート

「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」では、食後や、ちょっとした休憩にもうれしいデザートも!

ミッキーマカロン(チョコレート)

価格:600円

コロンとしたミツマルのミッキーシェイプが可愛いマカロン。

表面はサクサク、内側はもちっとした食感の生地が使用され、中にはチョコレートのクリームがたっぷりとサンドされています☆

ミッキーマカロン(チョコレート)、スーベニアケース付き

価格:1,600円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ミッキーマカロン」には、スーベニアケースを付けることもできます。

「ミッキーマカロン」をイメージしたそっくりなデザインで、シリコーン素材でマカロンの質感を表現!

スナック

お土産にもぴったりなスナックケースもラインナップ。

グミキャンディー、ミニスナックケース付き(ミニーマウス)

価格:1,200円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

ドレッサーの前でメイクしている様子を表現した「ミニーマウス」のミニスナックケース。

一番下の引き出しを空けるとカラフルチョコレートが出てきます☆

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(ドナルドダック)

価格:1,100円

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

「ドナルドダック」モチーフのミニスナックケース。

「ドナルドダック」のチャームポイントでもあるもふもふのお尻と足がひょっこりと出た、カプセルトイ風のデザインが楽しい!

カラフルチョコレート、ミニスナックケース付き(パフェ)

価格:1,300円

提供期間:2025年2月10日〜

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです!

低アレルゲンメニュー

低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン(小麦、そば、卵、乳、落花生)を原材料に使用していません。

低アレルゲンメニュー ベジタブルカレーライス

© Disney

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス

© Disney

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

ソフトドリンク

コーヒー 360円ウーロン茶 360円アイスコーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円キリン オレンジ 360円午後の紅茶 アップルティーソーダ 360円アップルジュース(紙パック) 190円ミルク(紙パック) 190円

「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニュー

2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、東京ディズニーランドで開催中のスペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」でも、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」にちなんだスペシャルメニューが登場しています!

オムレットロール(バナナ&ストロベリー)

価格:700円

提供期間:2024年12月26日 〜 2025年3月31日

スウィーツの世界にぴったりのオムレットロール。

「ミッキーマウス」の形のチーズケーキやマシュマロ、2色のクリームでカラフルに仕上げられています☆

ミニーマウスのカチューシャクッキー

価格:700円

提供期間:2024年12月26日 〜 2025年3月31日

「ミニーマウス」のカチューシャをイメージしたアイシングクッキー。

「ヴァネロペ」をイメージした色合いがとってもキュートで、耳をよく見ると1箇所だけ模様がミッキーモチーフになっています。

レモンチーズケーキドリンク

価格:700円

提供期間:2024年12月26日 〜 2025年3月31日

チーズケーキをイメージしたドリンクは、レアチーズケーキのような濃厚な風味の中にレモンの酸味が加わった一品。

カラフルなあられの、サクサクとした食感が楽しめます◎

「レモンチーズケーキドリンク」には、プラス600円でスーベニアコースターが付きます。

「ヴァネロペ」と、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちが描かれたコースターで、キャンディ型のダイカットデザインがかわいい!

ストロベリームース

価格:550円

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

いちごでいっぱいのスウィーツ「ストロベリームース」

カラフルなチョコスプレーが見た目にも食感にも、楽しいアクセントになっています。

ラズベリーホイップサンド

価格:550円

提供期間:2025年1月14日 〜 2025年3月31日

ラズベリーのホイップとジャムを、チーズ風味の生地でサンドした「ラズベリーホイップサンド」

カラフルなチョコスプレーとマシュマロで、ポップなスウィーツの世界を表現☆

さらに、プラス1,200円でスーベニアプレートを付けることもできます。

スーベニアプレートはパステルカラーがキュートな四角い形で、「ヴァネロペ」や「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」の姿が描かれています。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

キャラクターモチーフのメニューはお子様から大人まで大人気!

東京ディズニーランド「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」グランドメニューの紹介でした☆

