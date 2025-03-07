大分県警察本部の人事異動が7日内示され、刑事部長に福岡弘毅氏が就任するほか、11の警察署長が新たに就任します。

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県警の人事異動の対象は昨年度より79人多い862人です。刑事部長に福岡弘毅氏（58）。生活安全部長に三浦一男氏（57）。警備部長に古長祐二氏（56）。首席監察官に河野直也氏（56）。警察学校長に染矢憲康氏（59）。警視正ポストの大分中央署長には萩尾伸司氏（59）が就任します。

組織改編では、全国で相次ぐ「匿名・流動型犯罪グループ」への取り締まりを強化するため、組織犯罪対策課の人員を増加。SNSを使った事件への対策としてサイバー犯罪対策課も人員を増員します。

県警の人事異動は4月1日に発令されます。

警視正

▽刑事部長（警備部長）福岡弘毅

▽生活安全部長（警務部参事官兼首席監察官）三浦一男

▽大分中央警察署長（生活安全部長）萩尾伸司

▽警備部長（警務部総括参事官兼警務課長）古長祐二

▽警務部参事官兼首席監察官（生活安全部総括参事官兼刑事部総括参事官兼生活安全部生活安全企画課長）河野直也

警視

▽警察学校長（別府警察署長）染矢憲康

▽警務部総括参事官兼警務課長（中津警察署長）河野康成

▽生活安全部総括参事官兼刑事部総括参事官兼生活安全部生活安全企画課長（大分東警察署長）原田克宣

▽刑事部総括参事官兼生活安全部総括参事官兼警備部総括参事官兼刑事部刑事企画課長兼通訳センター所長兼刑事研修所長（日田警察署長）枡谷康治

▽警備部総括参事官兼警備企画課長（大分南警察署長）佐藤隆俊

▽大分東警察署長（警備部総括参事官兼警備企画課長）亀岡和茂

▽大分南警察署長（佐伯警察署長）中川洋一郎

▽別府警察署長（刑事部総括参事官兼生活安全部総括参事官兼警備部総括参事官兼刑事部刑事企画課長兼通訳センター所長兼刑事研修所長）羽田優一

▽宇佐警察署長（交通部運転免許課長）熊荑寛

▽中津警察署長（警備部警備運用課長）荒巻浩三

▽佐伯警察署長（生活安全部地域課長兼通信指令センター所長）園田栄次

▽生活安全部参事官兼地域課長兼通信指令センター所長（警務部参事官兼竹田警察署長）石丸顕

▽生活安全部参事官兼生活安全捜査課長（警務部参事官兼豊後高田警察署長）安倍耕太郎

▽交通部参事官兼交通規制課長兼交通管制センター所長（宇佐警察署長）髙倉智勝▽警務部総務課長（生活安全部人身安全・少年課長）別府敦

▽生活安全部人身安全・少年課長（国東警察署長）財津圭一

▽交通部交通指導課長兼交通反則通告センター所長兼通告官（交通部交通指導課長兼交通反則通告センター所長兼通告官兼交通機動隊長）小笠原章悟

▽警備部警備運用課長（九州管区警察局出向）迫史朗

▽豊後高田警察署長（刑事部鑑識課長）小野正志

▽竹田警察署長（生活安全部生活安全捜査課長）中濱未喜

▽豊後大野警察署長（警務部総務課長）秦幸良

警視（新所属長）

▽警務部広報課長兼音楽隊長（大分中央警察署副署長）河野栄次郎

▽刑事部鑑識課長（刑事部組織犯罪対策課組織犯罪事件捜査指導官）髙野宏信

▽交通部高速道路交通警察隊長（警備部企画官兼警備企画課次席）三ケ尻一朗

▽国東警察署長（刑事部企画官兼刑事企画課次席兼機動捜査隊長兼広域捜査官）内村剛

行政職

▽警務部参事監兼会計課長（警務部会計課長）安藤宏

▽警務部厚生課長（警務部情報管理課長）園田一仁

▽警務部情報管理課長（刑事部科学捜査研究所長）松中一寿

▽刑事部科学捜査研究所長（警務部施設装備課長）渡辺好昭

▽交通部運転免許課長（警務部広報課長兼音楽隊長）安藤宜昭