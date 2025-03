「AMD Radeon Software Adrenalin 25.3.1」公開 - Radeon RX 9070など最新製品一挙対応

米AMDは3月6日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョン「Radeon Software Adrenalin 25.3.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。「AMD Radeon Software Adrenalin 25.3.1」公開 - Radeon RX 9070など最新製品一挙対応ここ数バージョンOptional Updateが続いていたRadeon向けのドライバに、新ハードウェアや最新ゲームタイトルの対応などを盛り込んだドライバアップデート。新機能として「AMD Fidelity FX Super Resolution 4 (AMD FSR 4)」「AMD Fluid Motion Frames 2.1」「AI Enhanced Features in AMD Software: Adrenalin Edition」「AMD Install Manager」「AMD Radeon Image Sharpening 2」を搭載しており、対応するハードウェア向けに開放。ゲームタイトル『FragPunk』『Split Fiction』をサポートし、加えてRadeon RX 7000シリーズでは推論性能が大幅に引き上げられている。さらに新ハードウェアを多数サポートしている点も特徴だ。

○新しく対応したハードウェアAMD Radeon RX 9070 XTAMD Radeon RX 9070AMD Radeon RX 7650 GREAMD Ryzen Al Max+ 395AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (AMD Radeon 840M)AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (AMD Radeon 860M)AMD Ryzen AI 5 340 (AMD Radeon 840M)AMD Ryzen Al 7 350 (AMD Radeon 860M)AMD Ryzen 9 9955HX with AMD Radeon GraphicsAMD Ryzen 9 9850HX with AMD Radeon GraphicsAMD Ryzen 9 9955HX3D with AMD Radeon GraphicsAMD Ryzen 9 9955HX3D with AMD Radeon Graphics