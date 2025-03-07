¼£¤é¤Ê¤¤¡©µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é°²½¤â¡Ä¹â²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¡È¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡É¡¡Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ï¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï°²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼£¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÆñÄ°¤Ç¤¹¡£WHO=À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë?¡È¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡É¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¼ã¼Ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬¾ÍèÅª¤ËÆñÄ°¤Ë?¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
¾®ÎÓÍ³Ì¤»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
WHO¤ÏÀ¤³¦¤Î¼ã¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡È¾ÍèÅª¤ËÆñÄ°¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¤Ï¢§Âç¿Í80dB¢§»Ò¤É¤â75dB¤Ç¡¢Ìó5»þ´ÖÈ¾°Ê¾åÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¤Ë¤Ê¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁû²»¡ÊdB¡Ë¤ÎÌÜ°Â¡Û¡ÊWHO À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡¡HP¤è¤ê¡Ë
140dB¡¡¹Ò¶õµ¡¤ÎÎ¥Î¦²»
100dB¡¡¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼
80dB¡¡¥É¥¢¥Ù¥ë
60dB¡¡ÄÌ¾ï¤Î²ñÏÃ
¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡×¤È¤ÏÄ¹»þ´Ö¡¢Âç¤¤Ê²»¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¼ª¤Î²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎºÙË¦¤¬²õ¤ì¤ÆÄ°ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³ÀÖ½½»úÉÂ±¡¼ªÉ¡¤¤¤ó¤³¤¦²ÊÉôÄ¹ ÀÖ²®¾¡°ì°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯¾É¤¹¤ë¤È¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÆñÄ°¤È°ã¤¤¡¢¡Ö²ñÏÃÁ´ÂÎ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£²ñÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤ÆÃæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÙË¦¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¼£¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë?¡È¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡É¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¾®ÎÓ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡È¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡É¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡ÊÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê³Ø²ñHP¤è¤ê¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¢¤è¤¯ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯
¢¢Âç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤¬¹¥¤
¢¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡¦¼ø¶È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
¢¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²»¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¿²¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë
Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¹àÌÜ¤¬1¤Ä°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆñÄ°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤Ï¡Ä
1.¼ª¤¬µÍ¤Þ¤ë
2.²»¤¬¶Á¤¯
3.Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤
ÀÖ²®°å»Õ¤Ï¡ÖÂÎ²¹·×¤Î½ªÎ»²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡£¤¿¤ÀÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿¤é¼õ¿Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡¡ÂÐºö¤Ï?¡Ö¥Î¥¤¥¥ã¥óµ¡Ç½¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥ä¡¼»ÈÍÑ»þ¤Ë¼ªÀò¡×¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ç³ÎÇ§¡×
¾®ÎÓ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡È¥¤¥ä¥Û¥óÆñÄ°¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ
¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢Âç²»ÎÌ¤òËÉ»ß
¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼»ÈÍÑ»þ¤Ë¼ªÀò
²»¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖWican¥¨¥ó¥¿¥á´Ñ¾ÞÍÑ¥¤¥ä¡¼¥Þ¥Õ¡×¡£¡Ê¢¨°åÎÅÍÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥ê¥¢¥ë¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤È¼ª¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÂß¤·½Ð¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢iPhone¤Ë¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î²»ÎÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1ÆüÊ¿¶Ñ¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Î¥Ç¥·¥Ù¥ë¤Î²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¹©¾ì,
³¤,
Ï·¸å,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ÖÎîº×,
Áòº×,
Ä¹Ìî