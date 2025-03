最も魅力的だった観光コンテンツを表彰！せとうちDMOアワード

せとうちDMO(※)は、せとうちDMOが注力する7つのテーマごとに、2025年度最も魅力的だった観光コンテンツを表彰する「せとうちDMOアワード」を2024年度より創設しました。

せとうちDMOアワード

今回、2025年3月3日(月)に広島国際会議場(広島市)にて開催したせとうちDMO主催イベント「第15回せとうちミーティング」のメインプログラムとして、この「せとうちDMOアワード」の受賞者発表、表彰式及び受賞者プレゼンテーションを行いました。

<せとうちDMOアワードについて>

2024年度より初開催となります。

せとうちDMO7つのテーマ:クルーズ・サイクリング・アート・食・宿・地域産品・サステナブル

せとうちエリアの特色あるコンテンツを内外に発信し、同エリアでの観光関連ビジネスの機運醸成(ブラッシュアップ・新規創出)を図ることを目的に創設し、上記7つのテーマごとに外部有識者を加えた選考委員会にて各テーマごとに受賞者を決定しました。

今回の受賞者は以下の通りです。

<せとうちDMOアワード受賞者一覧>

▲せとうちDMOアワード受賞式(メディアセッション時)の様子

※ せとうちDMO

官民が参画する一般社団法人せとうち観光推進機構と金融機関・域内外の民間企業が参画する株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションで構成。

DMOはDestination Marketing/Management Organizationの略。

観光需要の創出と商品やサービスの供給体制の強化を行いながら、多様な関係者とともに持続可能な観光地域づくりを推進しています。

せとうちDMOでは、兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県を「せとうち」エリアとしています。

