地図で探せる首都圏の保育士専門求人サイト ！エイドスタッフ『保育士求人マップ』

エイドスタッフは、地図で探せる首都圏の保育士専門の求人サイト『保育士求人マップ』を2025年3月7日(金)に開設しました。

■サイトの特徴

(1)地図から探す

スマートフォンの位置情報から近くの保育士求人情報が地図上に表示されます。

(2)地区・駅・人気の条件から探す

首都圏エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)から希望の市区町村で探す、希望の沿線から駅を選択して探す、人気の条件(オープニング・小規模保育園・社宅住宅補助あり・短時間勤務)から探すことができます。

(3)自分にあった条件の求人情報

様々な雇用形態の求人情報(正社員・パート・派遣社員)から求職者の希望に合った求人を探すことができます。

■サイト概要

サイト名: 保育士求人マップ

開設日時: 3月7日(金) 0:00

利用料金: 無料

