ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)×キユーピーの卵殻アップサイクル・ステッカー「たまからシール」が登場した。7日に開幕した『ユニバーサル・イースター・セレブレーション 2025』(6月29日まで)で配布される。キユーピーは2015年から同イベントに協賛し、イースターをテーマにしたキャラクターが描かれた期間限定のオリジナルステッカーの配布に加え、さまざまな取り組みを行っている。今年は、新たな取り組みとして、パーク内のレストランで提供している卵メニューに使った卵の殻の一部を活用し、アップサイクル・ステッカーを制作した。

アップサイクル・ステッカーは、キユーピーのグループ会社の工場から排出される卵殻を微粉末化、その卵殻を51%配合するバイオマスプラスチックをラベル基材として使用。従来の一般的なステッカーと比べ、プラスチック使用量の低減だけでなく、廃棄物の削減にも貢献する。期間中に、パーク内のクルーに「ハッピー・イースター!」と声をかけ、クルーと一緒に両手で頭の上にうさぎの耳をつくる「ハッピー・イースター!ポーズ」をとると、「たまからシール」を入手できる。■卵殻アップサイクル・ステッカー「たまからシール」配布配布場所:ユニバーサル・ワンダーランド、ミニオン・パーク他(配布場所によって、デザインが異なる)配布期間:2025年3月7日(金)〜6月29日(日)※配布予定数に達し次第終了※配布内容は予告なく変更となる場合ありUniversal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.(C) 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC