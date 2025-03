「埼玉県新商品AWARD 2024」工芸・雑貨カテゴリーで 2アイテムがダブル受賞！ペリカン石鹸『P's roots』シリーズ

ペリカン石鹸は、埼玉県物産観光協会が主催する「埼玉県新商品AWARD 2024」の工芸・雑貨カテゴリーで、埼玉県の天然素材を活かしたこだわりのブランド『P’s roots(ピーズルーツ)』の2アイテムが大賞と金賞をダブル受賞しました。

ペリカン石鹸『P’s roots』シリーズ

■ダブル受賞!「埼玉県新商品AWARD 2024」工芸・雑貨カテゴリー

第5回となる2024年度「埼玉県新商品AWARD」では、2023年9月2日(土)〜2024年9月1日(日)の期間に新発売された商品を対象に、49アイテム(工芸・雑貨カテゴリー 17点、食品カテゴリー 32点)がエントリー。

その中から、工芸・雑貨カテゴリーにて『P’s roots』シリーズの『茶葉・ビタミンC洗顔パウダー』が大賞に、『ラベンダーハンドソープ』が金賞に選定されました。

天然素材を活かした、心にもお肌にもやさしいペリカン石鹸のモノづくりが高い評価を得ました。

埼玉県の魅力ある商品を発掘し、国内外へ発信することで「SAITAMA BRAND(さいたまブランド)」を確立するとともに、人にも環境にも優しい、優れた製品・観光・サービスを提供する活動(Saitama Style/さいたまスタイル)を推進し、埼玉県の産業を持続的に発展させることを目的として『一般社団法人埼玉県物産観光協会』が2022年より開催しているアワードです。

■工芸・雑貨カテゴリー最高賞の大賞!茶葉・ビタミンC洗顔パウダー

埼玉県狭山市 横田園(有限会社東阜)

狭山で100年の歴史をもつ茶農家『横田園』×ペリカン石鹸

Price:2,970yen(in tax)

日本三大茶の一つ、狭山(さやま)茶のうち秋〜初冬にかけて収穫される「秋冬番茶(しゅうとうばんちゃ)」を原料にした洗顔パウダー。

毛穴の10分の1サイズまで細かく粉砕した茶葉(チャ葉/洗浄補助成分)がお肌のくすみ汚れを洗い、すっきり気持ちのよいお肌に洗い上げます。

1本のうち茶葉が3分の1以上配合されているため、『横田園(有限会社東阜)』で栽培された狭山茶の自然な香りとともに緑茶色(薄緑色)のもこもこ泡が立つのが特徴です。

合成の香料や着色料は加えないことで、狭山茶本来のお茶らしさに包まれながら、至福の洗顔時間を楽しめます。

[審査員コメント]

・パウダーの石鹸は泡立ちが良くないというイメージが払しょくされました。

・お茶の香りが良く購入したいと思いました。

※引用元:埼玉県新商品アワード事務局ホームページ

[商品番号]PSRCHPSJ

[商品容量]70g

[全成分]

チャ葉、カリ含有石ケン素地、シリカ、スクロース、ベントナイト、加水分解グアー、イヌリン、尿素、アスコルビン酸、パパイン、炭酸水素Na、グリセリン、ラウリン酸、PEG-90M、水、デキストリン

■工芸・雑貨カテゴリー金賞!ラベンダーハンドソープ

工芸・雑貨カテゴリー金賞『ピーズルーツ ラベンダーハンドソープ』

地域活性化に取り組む嵐山町『千年の苑ラベンダー園』×ペリカン石鹸

ピーズルーツ ラベンダーハンドソープ

Price:1,650yen(in tax)

「水」の代わりに、今まで廃棄されていた蒸留過程の副産物「ラベンダー蒸留水」を活用したハンドソープ。

手を洗うたびにまるで嵐山町(らんざんまち)の『千年の苑(その)ラベンダー園』にいるかのように、天然のラベンダーそのままの香りを楽しめます。

ピーズルーツ ラベンダーハンドソープ

[審査員コメント]

・ラベンダーの香りが本当にすごく出ていてびっくりしました。

・ラベンダーの香りが高く、癒される商品だと思います。

パッケージもシンプルかつラベンダー感があり、自宅でそのまま置いていてもおしゃれでよいと思いました。

※引用元:埼玉県新商品アワード事務局ホームページ

[商品番号]PSRLAHS

[商品容量]300mL

[全成分]

ラベンダー水、水、コカミドDEA、ラウリン酸、PEG-60水添ヒマシ油、水酸化K、グリセリン、トリイソステアリン酸PEG-160ソルビタン、オレイン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、DPG、ココイルメチルタウリンNa、ココアンホ酢酸Na、ラベンダー花エキス、ラベンダー油、スクワラン、塩化Na、ラウロイルメチルアラニンNa、EDTA-4Na、エチドロン酸、メチルパラベン、プロピルパラベン

■「埼玉県新商品AWARD 2024」授賞式

2025年2月20日(木)に開催された『埼玉物産観光フォーラム(一般社団法人埼玉県物産観光協会主催)』にて、授賞式が挙行されました。

「埼玉県新商品AWARD 2024」授賞式の様子

[写真左:左から]

一般社団法人埼玉県物産観光協会 会長 朝霧重治氏

株式会社ペリカン石鹸 商品開発部スタッフ

株式会社ペリカン石鹸 生産管理部スタッフ

『ペリカン石鹸』のモノづくりのルーツは、自社工場のある埼玉県。

ここからスタートしたのが、地域に根ざした新ブランド『P’s roots』!

埼玉県の素材を活用して開発したブランド『ピーズルーツ』

