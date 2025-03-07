Alice Nine.のHIROTO、東名阪ツアー＜Fragment Galaxy＞のサポートにジグザグの影丸など＋東京公演ゲストはShou
Alice Nine.のHIROTOが5月、東名阪ツアー＜HIROTO TOUR 2025 #1「Fragment Galaxy」＞を開催することが決定した。HIROTOは1stソロアルバム『Fragment Galaxy』のリリースも決定しており、ツアーは同アルバムを掲げて行われるものとなる。
◆HIROTO (アリス九號.) 画像
＜Fragment Galaxy＞は5月4日に東京・新宿ReNY、5月6日に愛知・名古屋HeartLand、5月25日に大阪・心斎橋BEYONDをまわる東名阪ツアーだ。新宿ReNY公演はHIROTO生誕祭として実施されるほか、Shou(Alice Nine.／Verde/)がゲスト出演する。セッションにも期待が高まるところだ。
■＜HIROTO TOUR 2025 #1「Fragment Galaxy」＞
open16:00 / start17:00
GUEST：Shou(Alice Nine. / Verde/)
5月06日(火/祝) 愛知・名古屋HeartLand
open16:30 / start17:30
5月25日(日) 大阪・心斎橋BEYOND
open16:30 / start17:30
▼SUPPORT MEMBER
Bass：K
Drums：影丸 -kagemaru- (-真天地開闢集団-ジグザグ)
Manipulator&Piano：青
▼チケット
HVIP：35,000円(税込) ※5/4東京公演のみ
VIP前売り：16,000円(税込)
前売り：6,000円(税込)
当日：6,500円(税込)
※ドリンク代別
一般発売：4月12日(土)10:00〜
https://eplus.jp/hiroto
【チケットFC先行発売】
3月7日(金)12:00〜3月16日(日)23:59
【オフィシャル先行発売】
3月21日(金)19:00〜3月30日(日)23:59
https://eplus.jp/hiroto
（問）公式HP・SNSにて随時情報更新予定
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