Nulbarichが、2024年12月5日に東京・日本武道館で開催した活動休止前のラストライブ<CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN?の模様を収録した映像作品および配信限定のライブアルバムを4月30日にリリースする。彼らが約8年の活動に一旦の終止符を打ったこのライブには、ボーカルのJQを筆頭に、クアトロギター、トリプルベース、ツインドラム、ツインキーボード、マニピュレーターの合計13名の全メンバーが参加。バンドの軌跡をほぼノンストップで全25曲、約2時間半におよんだ熱演があますことなく記録される。今回の映像作品となる『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』の商品仕様はBlu-rayとDVDの全2形態。活動休止前のラストライブの全パフォーマンスに加え、舞台裏の映像、そして普段垣間見ることのできないメンバーの素顔に密着した秘蔵ドキュメンタリー映像などが収められる。また、初回生産分はスリーブケース仕様で、ライブや舞台裏の写真で構成される豪華60ページフォトブックが付属する。

リリース情報







Blu-ray & DVD『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』発売日:2025年4月30日Blu-ray : VIXL-488 \8,800+税DVD: VIBY-1182 \8,800+税初回生産分:スリーブケース仕様&60Pフォトブック付https://jvcmusic.lnk.to/CloseAChapterAtNipponBudokan収録内容(全曲完全収録)01. TOKYO02. Stop Us Dreaming03. NEW ERA04. Handcuffed05. Backyard Party06. Lucky07. SMILE08. Cigarette Butt09. Spread Butter On My Bread10. JUICE11. In Your Pocket12. Super Sonic13. STEP IT14. Liberation15. Zero Gravity16. Follow Me17. VOICE18. It’s All For Us19. Floatin’20. It’s Who We Are21. Kiss You Back22. A Roller Skating Tour23. Almost There24. Skyline25. Sweet and SourLive Album (Streaming & Download)『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』配信日:2025年4月30日Live Album (Streaming & Download)収録内容(全曲完全収録)01. Intro02. TOKYO03. Stop Us Dreaming04. NEW ERA05. Handcuffed06. Backyard Party07. Lucky08. SMILE09. Cigarette Butt10. Spread Butter On My Bread11. JUICE12. In Your Pocket13. Super Sonic14. STEP IT15. Liberation16. Zero Gravity17. Follow Me18. VOICE19. It’s All For Us20. Floatin’21. It’s Who We Are22. Kiss You Back23. A Roller Skating Tour24. Almost There25. Skyline26. Sweet and Sour