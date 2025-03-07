Nulbarich、活動休止前の武道館ラストライブを4月に映像＆ライブ音源配信化
Nulbarichが、2024年12月5日に東京・日本武道館で開催した活動休止前のラストライブ＜CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN？の模様を収録した映像作品および配信限定のライブアルバムを4月30日にリリースする。
彼らが約8年の活動に一旦の終止符を打ったこのライブには、ボーカルのJQを筆頭に、クアトロギター、トリプルベース、ツインドラム、ツインキーボード、マニピュレーターの合計13名の全メンバーが参加。バンドの軌跡をほぼノンストップで全25曲、約2時間半におよんだ熱演があますことなく記録される。今回の映像作品となる『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』の商品仕様はBlu-rayとDVDの全2形態。活動休止前のラストライブの全パフォーマンスに加え、舞台裏の映像、そして普段垣間見ることのできないメンバーの素顔に密着した秘蔵ドキュメンタリー映像などが収められる。また、初回生産分はスリーブケース仕様で、ライブや舞台裏の写真で構成される豪華60ページフォトブックが付属する。
リリース情報
発売日：2025年4月30日
Blu-ray : VIXL-488 \8,800+税
DVD: VIBY-1182 \8,800+税
初回生産分：スリーブケース仕様＆60Pフォトブック付
https://jvcmusic.lnk.to/CloseAChapterAtNipponBudokan
収録内容（全曲完全収録）
01. TOKYO
02. Stop Us Dreaming
03. NEW ERA
04. Handcuffed
05. Backyard Party
06. Lucky
07. SMILE
08. Cigarette Butt
09. Spread Butter On My Bread
10. JUICE
11. In Your Pocket
12. Super Sonic
13. STEP IT
14. Liberation
15. Zero Gravity
16. Follow Me
17. VOICE
18. It’s All For Us
19. Floatin’
20. It’s Who We Are
21. Kiss You Back
22. A Roller Skating Tour
23. Almost There
24. Skyline
25. Sweet and Sour
Live Album (Streaming & Download)『CLOSE A CHAPTER at NIPPON BUDOKAN』
配信日：2025年4月30日
Live Album (Streaming & Download)収録内容（全曲完全収録）
01. Intro
02. TOKYO
03. Stop Us Dreaming
04. NEW ERA
05. Handcuffed
06. Backyard Party
07. Lucky
08. SMILE
09. Cigarette Butt
10. Spread Butter On My Bread
11. JUICE
12. In Your Pocket
13. Super Sonic
14. STEP IT
15. Liberation
16. Zero Gravity
17. Follow Me
18. VOICE
19. It’s All For Us
20. Floatin’
21. It’s Who We Are
22. Kiss You Back
23. A Roller Skating Tour
24. Almost There
25. Skyline
26. Sweet and Sour
リリース情報
発売中
通常盤 [ CD ] NCS-10308 / ￥3,500 (tax out)
VICTOR ONLINE STORE
https://victor-store.jp/item/100108
＜CD収録内容＞
01. Opening -intro-
02. Believe It
03. 遊園
04. Don’t Waste It On Me
05. Words
06. chapter xxx (demo)
07. Neon Sign
08. DAY (Sunny Remix)
09. Mirror Maze
10. Liberation
11. Traffic Jam -skit-
12. Lights Out feat. Jeremy Quartus
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