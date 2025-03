触れるとほんのり“ひんやり”！cucan「北欧柄 冷感ラグ カプリス」

「cucan(クーカン)」は、ラグマット「北欧柄 冷感ラグ カプリス」(累計販売数 16,500枚)の予約販売を2025年3月10日(月)より開始します。

cucan「北欧柄 冷感ラグ カプリス」

素材 :ポリエステル37%、ポリプロピレン26%、レーヨン22%、綿11%、その他4%

サイズ:全3サイズ

ファミリーサイズ(130×185cm、185×185cm、185×240cm)

カラー:ベージュ、ライトグレー、ライトブルー、ブルー

機能 :接触冷感、防ダニ加工、洗濯OK、耐熱加工

生産国:日本

発売日:2025年3月10日(月)

「カプリス」は、熱を奪うチカラに優れたレーヨンを織り交ぜて、ほどよい“ひんやり”ラグをつくりました。

天然素材のコットンもブレンドして“さらさら”の感触も長続き。

やさしい肌触りなので素足でも気持ちよくすごせます。

絡み織り風のざっくり感と、敷くだけでお部屋が明るくなる爽やかな4つのカラーで、見た目にも軽やかなラグに仕上げています。

ほんのり“ひんやり”

【ダニを殺すのではなく、寄せ付けない。安心・安全の防ダニ加工。】

ダニが嫌がる成分で、ダニを寄せ付けず、追い出す忌避効果がある「防ダニ」加工を施しているため、ダニの死骸でのアレル物質の心配がありません。

また今までの加工に比べて効果の持続性に優れている最新の防ダニ加工です。

防ダニ加工

【幾何とストライプの北欧柄】

定番のストライプに北欧調の幾何柄を組み合わせました。

絡み織り風のざっくり感と爽やかなカラーで見た目にも軽やかでナチュラルな風合いに仕上げました。

北欧の幾何学模様

【裏面は不織布のみ。

理由は「洗いやすさ」にありました。

】

キルトラグみたいな中綿を詰めてつくる柔らかいラグとは違い、日本製のタフトラグは基布にひとつひとつ糸を織っていくという製法です。

裏面に厚い滑り止めを貼るとパリっと固い仕上がりになってしまい、洗濯機で洗うのが大変で使いづらくなります。

そこで、裏面にはあえて滑り止めを付けず、不織布のみにしました。

そうすることで「柔らかさが保てる+折り畳みがとってもカンタン」になり、お洗濯がしやすくなりました。

裏面は不織布のみ

【お家の床に合わせた優しい北欧カラー】

コントラストの優しい色と柄の4色展開で、チークやオーク材など幅広い床材に合うカラーバリエーションを揃えています。

ブルー

ライトグレー

