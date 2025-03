ゲーミングチェア脚部に装着！スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」

スターリングプロダクトは、東京ゲームショウ2024やRISCON危機管理産業展2024にてブース内に展示した、ゲーミングチェアの脚部に装着する「ゲーミング防災バッグ」の先行予約販売を「Makuake(マクアケ)」にて2025年3月9日より開始します。

スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」

<プロジェクトページ(Makuake)>

“いつも”のイスに“もしも”のバッグ!マイスペースに防災グッズをスタンバイせよ!

■なぜゲーミング?

オンラインゲームでは、プレイヤー同士がネットワークを通じてつながり、協力しながらプレイすることが当たり前になっています。

その中で、災害発生時にリアルな状況がプレイに影響を及ぼす場面が見られます。

例えば、ゲーム中に災害が発生し、プレイヤーが突然ログアウトすることや、配信者の地域で地震が起こると視聴者が安否を気遣うコメントを送る光景などです。

また、大規模な地震が発生した際、配信者自らが避難を促し、配信を中断することもあります。

こうしたネットワークを介したつながりが、プレイヤー同士の一体感を生み出し、「他人事ではない」感覚を育てています。

『ゲーミング』と『防災』は、実は意外と近い存在なのではないか?

この考えのもと、日常生活はもちろん、ゲーム環境にも溶け込むデザインでありながら、災害時に即座に持ち出せる『ゲーミング防災バッグ』を開発しました。

ゲーミング防災バッグ 容量5L_イス装着

■容量について

「5Lや8Lの容量では少ないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、『ゲーミング防災バッグ』は、緊急避難時の即応性を重視した設計であり、一般的な20L以上の防災バッグとは役割が異なります。

すでに準備された防災セットや市販の防災リュックに加え、例えば、“常備薬やメガネなど、個人に必要なもの”“小さなお子様向けの粉ミルクや哺乳瓶など、家庭の事情に応じた備蓄”のような個人の事情に合わせたプラスアルファのアイテムを入れることを想定しています。

ゲーミングチェアに取り付けておけば、いつでも内容を更新できるため、ローリングストック(定期的に中身を入れ替えて消費しながら備える)にも対応できます。

さらに、持ち出す際はウエストバッグやボディバッグとして装着し、リュックとの併用も可能です。

ゲーミング防災バッグ 容量5L タイプ

ゲーミング防災バッグ 容量5L_収納

■防災以外の活用方法

(1) すぐに持ち出せるおもちゃ箱として活躍!

『ゲーミング防災バッグ』は、防災だけでなく、整理整頓や収納にも役立つ多機能バッグです。

携帯型ゲーム機やソフト、お気に入りのカードゲームのデッキなどを収納すれば、すぐに持ち運べるおもちゃ箱に!

お部屋の片付けがしやすくなり、外出時にもサッと持ち出せます。

(2) ギフトやプレゼントにも最適!

ゲーム好きの友人への入学祝い・就職祝い・引っ越し祝いなどのプレゼントにもぴったり!

ゲーミングチェアを使っている人なら、実用性も高く喜ばれること間違いなしです。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: “いつも”のイスに“もしも”のバッグ!

マイスペースに防災グッズをスタンバイせよ!

期間 : 2025年3月9日(日)〜4月29日(火)

■リターンについて

【超早割特急配送】20%OFF ゲーミング防災バッグ 容量5L タイプ:一般販売予定価格16,500円(税込)→13,200円(税込)

【超早割特急配送】20%OFF ゲーミング防災バッグ 容量8L タイプ:一般販売予定価格19,800円(税込)→15,840円(税込)

【早割】15%OFF ゲーミング防災バッグ 容量5L タイプ:一般販売予定価格16,500円(税込)→14,025円(税込)

【早割】15%OFF ゲーミング防災バッグ 容量8L タイプ:一般販売予定価格19,800円(税込)→16,830円(税込)

■「ゲーミング防災バッグ」について

ゲーミングチェアの脚部に装着するウエストポーチ型防災バッグ(5L/8L)。

座面下の余白スペースを活用し、重心を低く保つことで日常生活の邪魔にならず、掃除時の移動も簡単。

バッグはワンタッチで取り外し可能で、ウエストバッグやボディバッグとしてすぐに持ち出せます。

【特長】

・省スペース設計:ゲーミングチェアの脚部に固定し、置き場所問題を解決

・簡単着脱:「ワンタッチ」で取り外し、そのまま持ち運べる

・高品質リフレクター生地:ゲーミングカラーに反射する日本製素材を採用

・個人対応の備蓄:常備薬やメガネなど、個人的に必要な物を身近に保管

・おもちゃ箱としても活躍:ゲーム機やカードを収納して整理整頓にも便利

・プレゼントにも最適:ゲーマー向けの実用的なギフト

<製品概要>

品番 :GMB-5L1

品名 :ゲーミング防災バッグ5L

サイズ:W260×D155×H155mm

容量 :5L

重さ :425g

JAN :4595057315000

素材 :ポリエステル・ポリエチレン・PVC

GMB-5L1ゲーミング防災バッグ 容量5L タイプ

品番 :GMB-8L2

品名 :ゲーミング防災バッグ8L

サイズ:W360×D235×H155mm

容量 :8L

重さ :530g

JAN :4595057315093

素材 :ポリエステル・ポリエチレン・PVC

GMB-8L2ゲーミング防災バッグ 容量8L タイプ

