実務に近い環境で指導も！ROY『足場研修』

ROYは、インドネシア・カラワンに開設した建築研修センターにおいて、『足場研修』を実施しました。

この研修は、2025年2月5日から2月28日までの約1カ月間にわたり、実務に近い環境で指導が行われました。

また、期間中には日本から複数の企業が来校し、足場研修の見学会が開催されました。

この研修では、日本の建設現場で求められる高い安全基準を理解し、実務に即したスキルを習得することを目的としています。

研修生は、足場の基本構造や安全管理に関する法規、高所作業時のリスク管理について学ぶとともに、実践的な組立・解体作業に取り組みました。

来校した企業の担当者からは、研修生の日本語力の高さや、ROY株式会社の研修プログラムに対して高い評価を受けました。

見学後には各社による採用面接会が実施され、51名の候補者の中から5名が内定を獲得しました。

なお、今回初めてインドネシアから技能実習生を採用する企業もあり、今後も積極的に取り組んでいく意向を示しています。

内定した技能実習生は、日本での建設業務に従事するためのさらなる研修を受け、技術と日本語のスキルを磨いていきます。

選ばれた内定者の一人は、「努力が報われ、合格できたことを本当に嬉しく思います。

これから仕事の知識を深めるとともに、日本語学校にも通いながら語学スキルを向上させ、日本での生活を充実させたいです」と、喜びの声を寄せました。

