シニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢をサポート！東亞合成グループのアロン化成「リラクッション トイプードル」

東亞合成グループのアロン化成は、「リラクッション トイプードル」を2025年3月7日より販売中です。

リラクッションは、動物病院でリハビリ、マッサージ等に使われている姿勢サポートクッションをより手軽に使えるように、家庭用に開発した製品です。

特にシニア犬や足腰が弱いワンちゃんの姿勢をサポートし、飼い主の皆様の負担を軽減します。

ワンエイドは、シニア犬向けクッション「リラクッション」を2019年から販売してきました。

日本で最もポピュラーな犬種であるトイプードルに適したサイズのリラクッションを発売します。

■リラクッションシリーズ 共通特長

1. 床ずれ対策

床ずれ防止イメージ

横になっている時間を短くすることで、床ずれのリスクを軽減します。

柔らかなビーズが体を優しく支え、床ずれを防ぎます。

2. 誤嚥防止 食事補助

食事の様子

安全な立ち姿勢で食事をすることで誤嚥(※)を防止します。

※食べたものが気管に入ってしまうこと

3. 頭部が広く、ワンちゃんの頭ズレ落ちを防止

リラックスしている様子

広々とした頭部スペースが頭をしっかり支えることで、ワンちゃんがリラックスできます。

4.サイドクッションでワンちゃんの身体を保持

サイドクッションで支えられている様子

しっかりとしたサイドクッションが、ワンちゃんの立ち姿勢をサポートします。

5.マッサージ補助

マッサージの様子

自然な立ち姿勢でマッサージすることで、ワンちゃんの負担を軽減できます。

■リラクッション トイプードルの概要

【本体】

製品名称 :リラクッション トイプードル

製品サイズ(cm) :幅61×奥行34×高さ30cm

製品重量(kg) :約0.8kg

メーカー希望小売価格:22,000円(税込)

カラー :チャコールグレー

材質 :生地…ポリエステル、中材…発泡ポリスチレン

【カバー】

製品名称 :リラクッション用カバー(トイプードル)

製品重量(kg) :約0.23kg

メーカー希望小売価格:8,140円(税込)

カラー :ブラウン

材質 :ナイロン90%・ポリウレタン10%

【本体+カバーセット】

製品名称 :リラクッション トイプードル カバーセット

メーカー希望小売価格:29,040円(税込)

カラー :本体…チャコールグレー、カバー…ブラウン

材質 :本体 生地…ポリエステル、中材…発泡ポリスチレン

カバー ナイロン…90%、ポリウレタン…10%

