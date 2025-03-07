¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û±ÊÅÄÍµ»Ö¡¡£±£³Ç¯¤Ö¤ê£É£×£Ç£ÐÄ©Àï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£µ¡Ë¤È¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°Âç²ñ¡Ê£±£µÆü¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²¦ºÂÀï¤Ø»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤ÎÆü¤Ï¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç½Õ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×¤Î³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Àß±ÄÃæ¤Ë¥ê¥ó¥°¤ÎÅ´Ãì¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥ó¥°Àß±Ä¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£»î¹ç³«»ÏÍ½Äê»þ´ÖÄ¾Á°¤ËÂç²ñÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤ÏÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤Ï²ñ¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£Ãª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö£±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£°£°Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÂâÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë²¦ºÂÀï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸åÆ£¤È±ÊÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£±Ç¯£±£²·î°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£±£³Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂÄ©Àï¤È¤Ê¤ë±ÊÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì°ÊÍè°ìÅÙ¤âÄ©Àï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°Å¹õ»þÂå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò·Ð¸³¤·¤¿ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÎ®¤ì¤ò²õ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤¤¤¦í´í°¤â¤¢¤Ã¤Æ£±£´Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡ÖÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤ºÐ¤À¤·¡¢¡ÊÄ¾¶á¤Î¡Ë¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆ£Áª¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Çº£¤Î±ÊÅÄÍµ»Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°¦ÃÎ·èÀï¤¬£Ö£²Àï¤È¤Ê¤ë¸åÆ£¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼£É£×£Ç£Ð¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¼ã¤¤»þ¤ËÉÕ¤±¿Í¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê±ÊÅÄ¤¬Åö»þ¤Î£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¡ËºÇÂ¿ËÉ±Ò¤Î»þ¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤±ÊÅÄÁª¼ê¤ò·Þ¤¨·â¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ìÀï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢²¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Þ·âÀë¸À¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤Î£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£