Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¡¼ç±é¡¦ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤È½é¶¦±é¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶À¡¡¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤º¤È¤â²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢£¸Æü¤Ë£Ã£ÓÊüÁ÷¡¦»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëËÜ³Ê»þÂå·à¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡¡½Õ¤òÂÔ¤Ä¤³¤³¤í¡×¡Ê¸å£·¡¦£°£°¡Ë¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£¿¿°Ò¿Í¤ÏÆ±ºî¤Î¼ç±é¡¦ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¡Ê£¸£²¡Ë¤È½é¶¦±é¡£Ì¾Í¥¤Î°ÎÂç¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤¿Æü¡¹¤Î½¼¼Â´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤»þÂå·à¥·¥ê¡¼¥º¤Î£¸ºîÌÜ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¿¿°Ò¿Í¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎºÙÉô¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¸½Âå·à¤È¤Î°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊÃå¤¬ÏÂÁõ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤éºÂ¤ëÆ°ºî¡¢¾ï¤ËÏÆº¹¤·¤òÂÓÅá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦°·¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬°Õ¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÌÂçÏ©¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜÅö¤Ë»þÂå·à¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ë°ì¤«¤é½êºî¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×
¡¡Éã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¡Ê£·£¹¡Ë¤âÂº·É¤¹¤ëÌ¾Í¥¡¦ËÌÂçÏ©¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÉã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÊý¡£ËÌÂçÏ©¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»þÂå·à¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëµ¡²ñ¤ò¡¢ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖËÌÂçÏ©¤µ¤ó¤Ï²èÌÌ¤ä±ÇÁü¤ÇÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤¤Ë¤âÂ¸ºß´¶¤äÇ÷ÎÏ¤¬¥¹¥´¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤ì¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤é¤º¤È¤â²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤âµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅöÁ³¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÐ·î¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ËÌÂçÏ©¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸ì¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌÂçÏ©¤È¤Î¶¦±é¤Ç¼«¿È¤Î´¶À¤¬±Ô¤¯¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ý³Ï¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌÂçÏ©¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤âËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£ºî¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç»ÈÌ¿´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»þÂå·à¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ê¹¤¯¤³¤È¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£¤ÎÇ¯Îð¤ÎËÍ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£Éã¤âÍ«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£²£°Âå¤ÎËÍ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¯»þÂå·à¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤ä¡¢»þÂå·à¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¡¢»ÈÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£ºî¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÈôÌö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¤¤¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æ·¤Ë¤Ïµ¤Ç÷¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¡Ö»°²°À¶º¸±ÒÌç»ÄÆüÏ¿¡¡½Õ¤òÂÔ¤Ä¤³¤³¤í¡×¡¡ºî²È¡¦Æ£Âô¼þÊ¿»á¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ËÌÂçÏ©¤¬±é¤¸¤ë»°²°À¶º¸±ÒÌç¤Î»ëÅÀ¤Ç¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¿Íµ¤»þÂå·à¥·¥ê¡¼¥º¤Î£¸ºîÌÜ¡£º£ºî¤Ç¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¿¿°Ò¿Í¤¬·ìµ¤À¹¤ó¤ÊÀÄÇ¯·õ»Î¡¦·¦°æ¿®¼¡Ïº¤ò±é¤¸¡¢À¶º¸±ÒÌç¤È¤Î¸Ç¤¤å«¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡þÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ê¤Õ¤¸¤ª¤«¡¦¤Þ¤¤¤È¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£²·î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤ÎÄ¹ÃË¡££²£°Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Íâ£²£±Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¡¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ÇËÜ¶¿ÌÔ¤òÇ®±é¡£Éã¡¦¹°¡¢¤È¿Æ»Ò£²Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ¶¿Ìò¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹°¡¢¤Î¤â¤È¤ÇÉðÆ»¤ò³Ø¤Ó¡¢½ÀÆ»¡¢¶õ¼ê¡¢¾ó½Ñ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉð½Ñ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥®¥¿¡¼¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥×¡¢Äà¤ê¡£