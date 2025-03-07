±§Ãè¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡ÖÄ¹Ìî»Ô±§Ãè¥Õ¥§¥¹¥¿¡×±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤Ó¸ò¤¦Êü¼ÍÀþ¤òVR¥´ー¥°¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¸«¤ëÂÎ¸³¤â Ä¹Ìî»ÔÎ©ÇîÊª´Û Æþ¾ìÌµÎÁ 9Æü¤Þ¤Ç
Ä¹Ìî¤Ç±§Ãè¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë±§Ãè¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢7Æü¤«¤éÄ¹Ìî»Ô¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÄØ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤¤ç¤¦¡¢»ä¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦±§ÃèÉþ¤Ç¤¹¡ª±§Ãè¤«¤é¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤ÞÄ¹Ìî»Ô¤Ç±§Ãè¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ç£·Æü³«Ëë¤·¤¿¡ÖÄ¹Ìî»Ô±§Ãè¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡£
Ä¾·Â2¥áー¥È¥ë¤Î²ÐÀ±¤ÎÌÏ·¿¤ä¡¦¡¦¡¦ISS¡á¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏ·¿¤Ê¤É¤ª¤è¤½¡Ö20ÅÀ¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤Î£·Æü¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½160¿Í¤¬¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ãè¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤ÇÄ¹Ìî»Ô¤ò¸«¤ëÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡©
»ùÆ¸
¡Ö¤Á¤Ã¤µ¡ª¡×
¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì²È¸«¤¨¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö³Ø¹»¤É¤³¡©³Ø¹»¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤À¤è¤É¤³ー¡©¡×
¤µ¤é¤Ë¡£
¡Ö¤¨¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤¨¡©¤¹¤´¤¤¡ª¡×
ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥ì¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤Ó¸ò¤¦Êü¼ÍÀþ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëVR¥´ー¥°¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤â¡ª
»ùÆ¸¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÄØ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤è±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ß¤¿¤¤¡×
»ùÆ¸
¡Ö¤¨¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¤«～¡©¡×
»ùÆ¸
¡Ö¡Êº£Ìë¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¶õ¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ùÆ¸
¡Ö±§Ãè¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤«¤¤¡×
¡ÖVR¥´ー¥°¥ë¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦´¶³Ð¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî»Ô¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê²Ý¡¡³áÌî·ëÚö¤µ¤ó
¡ÖÄ¹Ìî»Ô¤¬±§ÃèÍøÍÑ»º¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë±§Ãè¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÄ¹Ìî»Ô±§Ãè¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢£¹Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£