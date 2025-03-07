ÃæÂ¼µªÍÎ»á¡¡ÀçÂæ¤Ï½ÕÀè¤Þ¤Ç¶Ë´¨¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Åà¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Î¢¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¶áÅ´¤Ê¤É¤ÇNPBÄÌ»»2267»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢404ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ëÃæÂ¼µªÍÎ»á¡Ê51¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Î¥êÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£³ÚÅ·»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï½ÕÀè¤ÎÀçÂæ¤Îµ¤¸õ¤Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞ¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³¤³°¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤·¤¿»Ò¤â¤ª¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢²Æì¤ÎÃÈ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ÀçÂæ¤ËÌá¤ë¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï³ÚÅ·¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦±©Â¼°¡Èþ¤ÈÀçÂæ¤Î½ÕÀè¤Î´¨¤µÃÌµÁ¤ËÅ¸³«¡£ÃæÂ¼»á¤¬¡Ö5·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç´¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±©Â¼¤Ï¡Ö´¨¤¤¤È¤¤¤¦¤«´¨¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¤Í¡£5·î¤Ç¤âÀã¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±©Â¼¤«¤é´¨¤µÂÐºö¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÃå¹þ¤à¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÅà¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤è¤ê´¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤ÏÃÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÎ¢¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¡ÊÂÇ·âÍÑ¼êÂÞ¤Ïº¸¼ê¤À¤±¤Ç¡Ë±¦¼ê¤ÏÁÇ¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¨¤¤¤«¤éÎ¾¼ê¤Ä¤±¤Æ¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£