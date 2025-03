雲鶴堂は、今回、同社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」から「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、既存品のチタン製鍋をリニューアルした「チタン製鍋 蓋付き 1,700ml」を同社オンラインストア・Amazonにて販売開始しました。

雲鶴堂「チタン製鍋 蓋付き 1,700ml」

価格 : 7,040円(税込)

サイズ : 外径約19.3cm 深さ約8.7cm 高さ約9.2cm 長さ約19.9cm(取手含む)

容量 : 1,700ml ※目一杯入れた場合1,900ml八分目で1,700ml程度

素材 : チタン(TI99.7%)

販売場所: Amazon、雲鶴堂公式ストア

雲鶴堂は、今回、同社アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」から「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、既存品のチタン製鍋をリニューアルした「チタン製鍋 蓋付き 1,700ml」を同社オンラインストア・Amazonにて販売開始。

焦げ付きにくい反面、洗いにくいとの声があった底面の凹凸を平らに変更。

また、より高純度のチタンを求め、高名な原産地のチタン板金を採用。

製造技術の向上により重量が従来の約285gから約221gと約20%も軽減されました。

好評だったメッシュ素材の収納袋も健在。

従来品と同様、携帯性は抜群。

洗った後に吊るして干すことが可能です。

これらの改良により料理のし易さだけでなく、片付けの快適さが向上しました。

キャンプでは炊事上の設備が整っていない場所も多くあります。

そんな時もこのリニューアル版の『チタン製鍋 蓋付き』なら場所を選ばず快適にキャンプ料理ができます。

■商品の特徴

*チタン製鍋(新) 蓋付き アウトドアクッカー 1,700ml

チタン製鍋(新) 蓋付き アウトドアクッカー 1,700ml 1

調理や湯沸かしに最適なサイズのチタン製鍋。

四角形状の取っ手付きで、水をたっぷり容れて持ち上げても安定する仕様です。

蓋に蒸気穴があり煮込み調理での保温はもちろん、調理中の虫よけも可能。

蒸気穴のついた蓋

軽量で、熱での変形が少ないチタニウム製。

金属臭が少ないので、料理の風味を壊さずそのままの味が楽しめます。

指折りのチタン埋蔵量を誇る中国、攀枝花市(はんしかーし)産のGrade1品質チタンプレートを使用。

二酸化チタンの含有率が高く高純度チタンに仕上がっています。

チタン特徴

金属製なのでお手入れも簡単。

食洗機での洗浄が可能です。

持ち運びに便利なメッシュタイプの収納袋が付いており、外でも洗った後に紐で吊り下げそのまま乾かすことが可能です。

食洗機対応

同ブランドのチタン製フライパン(M)やチタン製お椀『Bowan』を同時にスタッキングでき、収納も持ち運びもコンパクトにできます。

スタッキング可能

※実際のカラーと多少異なる場合があります。

※初めて使用になる際は、一度水洗いしよく乾燥させたうえで利用ください。

■商品概要

仕様

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 片付けの快適さが向上!雲鶴堂「チタン製鍋 蓋付き 1,700ml」 appeared first on Dtimes.