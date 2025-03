¡Ö¥Í¥Ã¥È´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ò¸«¤ä¤¹¤¯ÊØÍø¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È

関西スーパーマーケットは、2025年3月12日(水)に「ネット関西スーパー」サイトを全面リニューアルします。

普段はお店で、雨の日はネットスーパーでお買い物。

新しい「ネット関西スーパー」では、ネットスーパーを関西スーパーでのお買い物体験の一つとして気軽に利用できるよう、より見やすく、より便利にウェブサイトをリニューアルします。

また、野菜や肉、そして豆腐や牛乳などの身近な品目を豊富に品揃えします。

関西スーパーは地域のお客様の冷蔵庫として、今後もお客様の利便性向上や地域社会に寄り添う様々なサービスを提供していきます。

【新サービスのポイント】

1. 「ネット関西スーパーらくらく宅配」から「ネット関西スーパー」へ

関西スーパーのネットスーパーを身近に感じていただけるよう、シンプルで覚えやすい名称と関西スーパーのロゴをモチーフにした新しいデザインに変更します。

2. ネット関西スーパーアプリでクーポンやおトク情報を逃さずゲット!(3月下旬リリース予定)

一度ログインすれば次回以降はアプリを開くだけ。

アプリでサクサク注文いただけます。

また、クーポン配信やお買得商品の情報などもお届けられます。

ログイン時にはクーポンが付与されているためクーポンコードを入れる必要はありません。

3. 注文画面の商品写真や文字が大きくなりました

注文画面は直感的に使えるデザインに大幅リニューアル。

商品写真や文字が大きく表示され、PCでもスマートフォンでも迷わず注文いただけます。

4. 取扱い品目を大幅に増加しました

野菜や肉、そして豆腐や牛乳などの身近な品目の種類を増加。

さらに「関西スーパー同社自慢の品」や、関西スーパーオリジナルブランド牛「えびの黒牛」、そして「関スパパワープライス」など関西スーパーならではの商品の取扱いと豊富な品揃えで利用者の要望に応えます。

・新サイトでの注文開始日: 2025年3月12日 13時(3月13日配送分から受付)

・アプリ : iOS版/Android版(3月下旬リリース予定)

【「ネット関西スーパー」の主な特長】

1. 入会金・年会費は一切不要です

入会金、年会費は無料です。

ご登録いただくと定期的にお得なクーポンをお届けします。

2. 注文からお届けまで最短3時間

通常配送では最短3時間でお届けします。

注文日と翌日までの注文が可能です。

3. 配達料は一律300円(税込330円)

どんなに重くても、量が多くても、配達料は一律300円(税込330円)。

お米やお水などの重いものを買いたい時や、お買い物に行く時間がない時などに便利です。

4. お近くの関西スーパーのお店からお届けします

ネットスーパー専属スタッフが店頭から商品をピックアップします。

利用者に代わって鮮度や状態を吟味し、お近くの関西スーパーのお店からお届けします。

【ネット関西スーパー概要】

対応店舗:関西スーパー鴻池店、荒牧店、大社店、浜松原店、セルバ店

※各店の配送可能エリアはウェブサイト内で確認してください。

配送料 :300円(税込330円)

決済方法:クレジットカード、代引き

配達時間:注文日から翌日までの、12時から20時までの間で配達します。

