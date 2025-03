アーセナルのレジェンドであるポール・マーソン氏の息子であるサム・マーソンがイングランド15部リーグで素晴らしいゴールを決めた。『THE Sun』が伝えている。



イングリッシュ・サウザン・ディヴィジョン1(イングランド15部相当)でサム・マーソンが所属しているハンワースヴィラはフェアラム・タウンとホームで対戦した。前半5分に味方のスルーパスに抜け出したサム・マーソンは身体を回転させながら浮いた球を華麗にトラップ。そのまま地面にボールが落ちる前にボレーシュートを放ち、ボールはゴールキーパーの頭上を越えてゴールへと吸い込まれていった。





Wasn't to be for us last night but this goal from Sam Merson for @HanworthVillaFC is well worth watching on repeat... pic.twitter.com/M4LjC5KZ6f