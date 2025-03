リヴァプールは今夏新たなDF獲得に動いているようだ。



『CaughtOffside』によると、リヴァプールは今夏の移籍市場でフラムに所属する27歳のアメリカ代表DFアントニー・ロビンソンの獲得を目指すという。



エヴァートンの下部組織出身であるロビンソンは左SBを主戦場とする選手。2020年8月にフラムに完全移籍を果たすと加入以降は主力として活躍しており、特に今季はプレミアリーグですでに10アシストとクラブ内のアシスト王にも輝くなどプレミアリーグを代表する左SBへと成長している。





Antonee Robinson, chill guy



The most nonchalant penalty from the @FulhamFC defender #EmiratesFACup pic.twitter.com/a0EkBKFpsO