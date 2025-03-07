Âçµ¬ÌÏ»³²Ð»ö¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¡È²ò½ü¡É¤Î¾ò·ï¤Ï¡ÖÇ®¸»¡×Ä´ºº¡Ä±ì¤Ê¤¯¤È¤âÌÚ¤Îº¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ç¾ÃËÉ¤¬¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¡¡´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô
´ä¼ê¡¦ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é10ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¡¢»Ô¤Ï°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿ÂçÁ¥ÅÏ»ÔÀÖºêÄ®»³¸ýÃÏ¶è¤«¤é¡¢FNN¼èºàÃÄ¡¦Èõ¸ýÎÊµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»³¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È±ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±ì¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ç¤Ï2·î26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ç¡¢»ÔÆâ¤ÎÌó4600¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Æü¡¢²Ð¤ÎÀª¤¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸áÁ°10»þ¤ËÀÖºêÄ®¤Î¸å¥ÎÆþ¡¦»³¸ý¡¦ÂçÆ¶¤Ê¤É6ÃÏ¶è957¿Í¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿°ìÊý¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈï³²³ÈÂç¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¿¤Á¡Ê¿ÌºÒ´Þ¤á¤Æ¡Ë2²óÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£2ÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï3ÅÙ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡£
¤¿¤À°ìÊý¤Ç»°Î¦Ä®°½Î¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤ÀÌó3500¿Í¤Ë¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï¾Ã²Ð¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ä¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÉüµì¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤Î²ò½ü¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²ò½ü¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤«¤é¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Ï·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£¤â°ìÉô¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¿·¤¿¤Ê±ä¾Æ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¤Á´°è¤Ç¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤Î²ò½ü¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÀÖºêÄ®¤Î°ìÉô¤Ç¡¢²«¿§¤¯À÷¤á¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¡¢ÀÖºêÄ®¤Î7¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤ä»°Î¦Ä®°½Î¤¤Ê¤ÉÁ´°è¤Î²ò½ü¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ®¸»¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÏÃæ¤ÇÌÚ¤Îº¬¤Ã¤³¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤¬¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤òÂ¬¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¤âÄ´ºº¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£