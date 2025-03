¡Östorm in a teacup¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¥³¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤ÎÍò¡×¤Ç¤Ê¤Ë¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「小さいこと、つまらないことで大騒ぎすること」でした!

ティーカップのなかで起きている嵐なので、気にする必要もない小さな嵐であることが想像できます。

意味は異なりますが、小さな世界での出来事という点で「井の中の蛙大海を知らず」の概念と似ていますね。

A:「He looks like really upset. I was just five minutes late for the meeting.」

(彼、とても腹を立てているみたい。会議に5分遅れただけなのに)

B:「It’s just a storm in a teacup.」

(大げさだね)