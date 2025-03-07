¡Ö»ä¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×°æ¾å»çºéµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¹âµé»þ·×¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¿È¤Ë¤Ä¤±¤½¤Î¤Þ¤ÞÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¤½¤ÎÆü¤ÎÆâ¤Ë380Ëü±ß¤ÇÇäµÑ
¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿°æ¾å»çºéµ®¡Ê¤à¤é¤µ¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ë²èÁü¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥é¤ËÃå¤¤Þ¥Ë¥é¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¥»¥Ö¤ò¥»¡¼¥Ö¡ª¡×¡Ö¥À¥Ê¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¼¤ó¤Ã¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¥À¥¸¥ã¥ì¤È¶¦¤Ë³¤³°¤Ç¹ëÍ·¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7ÆüÄ«¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç·Ù»¡½ð¤«¤éÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¡£
ÃËÀ¤«¤é¹âµéÏÓ»þ·×¡Ö¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯12·î¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î°û¿©Å¹¡£
°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¡Ê54¡Ë¤ÎÏÓ¤Ë500Ëü±ßÁêÅö¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ·×¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÏÓ»þ·×¤ò¼«Ê¬¤ÎÏÓ¤Ø¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤ÎÏÃÂê¤ÇÃËÀ¤Îµ¤¤ò¤½¤é¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ò»¶¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÌó380Ëü±ß¤ÇÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°æ¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¤â¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¤«¤é¹âµéÏÓ»þ·×¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¡£
1·î¤ÎÂáÊáÄ¾¸å¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ïº£²ó¤Î·ï¤ò´Þ¤áÌÛÈë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£