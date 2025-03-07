¡È¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¹ë²ÚÎó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡×±à»ù¤¿¤Á¤Ø12Ç¯´Ö¤Î²¸ÊÖ¤·
¡¡JRÇîÂ¿±Ø¡£¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î¾®¤µ¤ÊÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿²ÂæÎó¼Ö¡Ö¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡×¤Î¸«³Ø¤ËÆÃÊÌ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¼ê¤ò¿¶¤ë±à»ù¤¿¤Á¤È¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ½ù¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤ÄÀ±
¢£¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¡¢12Ç¯´Ö¤Î²¸ÊÖ¤·
¡¡Ï¢·ë´ï¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤ê¡£¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢Ä¾¡¹¤Ë¡Ä¡£JR¶å½£¡¡¸ÅµÜÍÎÆó¼ÒÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡£VIPÂÔ¶ø¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢£¤Ê¤¼¡©¡ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡É¤Ç½ù¹Ô
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¦ÊÝ°é±à¤ÎÎ¢¼ê¡£ÄÌ²á¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤Ë¡¢12Ç¯Á°¤Î±¿¹Ô³«»ÏÅö½é¤«¤é¡¢Ëè²ó¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢Ëè²ó¤³¤³¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï½ù¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£JR¶å½£¡¡º´Ìî¾ÂÀ²ÝÄ¹ÂåÍý¡Ê2022Ç¯¡Ë
¡Ö2013Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿»þ¤Ï¡¢Á´Á³µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²óÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¯¥ë¡¼¤¬¤¤¤Ä¤â±à»ù¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡£º£¤â½ù¹Ô¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤ï¤¶¤È¡×
¡¡¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»³½ÕÊÝ°é½ê¡£¤·¤«¤·¡¢Íè·î°Ê¹ß¤ÎµÙ±à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³½ÕÊÝ°é½ê¡¡ËÙ¹¾¸µ»Ò½êÄ¹
¡Ö¾¯»Ò²½¤Ç¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï100¿Í¤Û¤É¤¤¤¿±à»ù¤¿¤Á¤â¡¢º£¤Ï15¿Í¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¡¢4·î°Ê¹ß¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇîÂ¿±Ø¤Ç¤ÎVIPÂÔ¶ø¤Ï¡¢µÙ±à¤òÃÎ¤Ã¤¿JR¤Î·×¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¸ÅµÜ¼ÒÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¤ªÊÖ¤·¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿
¤Ê¤Ê¤ÄÀ±¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¡¦¤Ê¡¦¤Ä¡¦¤Ü¡¦¤·¡ª¡×