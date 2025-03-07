アイナ・ジ・エンド、新曲「大丈夫」がNetflixシリーズ『ムーンライズ』主題歌に決定
アイナ・ジ・エンドが、4月10日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『ムーンライズ』の主題歌を担当することを発表した。
主題歌「大丈夫」はアイナ・ジ・エンドが自ら作詞し、作曲をミュージシャン・なかむらしょーこと共に担当した。Netflixシリーズ『ムーンライズ』のために書き下ろした新曲であり、ピアノとハープが織りなす優しい旋律に透き通るような柔らかな歌声で紡いだ音色が、宇宙を舞台にした壮大なアニメーションの世界観に共鳴する、雅でどこか儚さを感じさせる楽曲となっているという。
作品情報
原作：冲方丁×キャラクター原案：荒川弘×監督：肥塚正史×アニメーション制作：WIT STUDIOが贈る、完全新作SFアニメ―ション。
運命に翻弄される“2人の主人公”の声は小林千晃と上村祐翔が演じる。
リリース情報
2025年3月14日（金）
https://ainatheend.jp/discography/detail.php?id=1020803
◆『AiNA THE END “ENDROLL”』LiVE Blu-ray & DVD
2025年3月19日（水）発売
販売ページ：https://aina.lnk.to/endroll0319
初回生産限定盤
Blu-ray Disc2枚組：\12,100（税込）品番：AVXD-27860〜1
DVD：\5,500（税込）品番：AVBD-27862
・全国主要CDショップ特典
2形態共通（内容未定）
・アイナ荘OFFICAL SHOP特典
Blu-ray Disc2枚組 初回生産限定盤：直筆サイン入りポスター
DVD：全国汎用特典
※特典はいずれも数に限りがございます。
ライブ情報
https://www.ainatheend.jp/news/detail.php?id=1119185
関連リンク
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