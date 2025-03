ENVii GABRIELLAが、2025年4月16日に発売するメジャー2ndフルアルバム『ENGABALL』のリリースに先駆け、デジタルシングル「誕生誕生Birthday」を3月12日に先行配信リリースすることを発表した。「誕生誕生Birthday」は、“誕生日になったらこれからはこの曲を口ずさんでほしい”という思いをテーマに制作したという。誰にでも訪れる年に一度の大切な誕生日、どんなに歳を重ねても、人目を気にして「別に誕生日なんて気にしてない」という素振りをするけど、頭の中では大喜びしているはず。ENVii GABRIELLAのエッセンスを余すことなく取り入れた、限り無いくらいの自己肯定感に満たされる極上のバースデーソングに仕上がったとのことだ。なお、発売日である3月12日にはミュージックビデオも公開予定なので併せてチェックしてほしい。

リリース情報



■先行配信シングル「誕生誕生Birthday」2025年3月12日(水)〜順次配信スタート配信情報:https://engab.lnk.to/BirthdayPR■メジャー2ndフルアルバム 『ENGABALL』2025年4月16日(水)発売◆KING e-SHOP限定豪華盤(CD+Blu-ray+サコッシュ+キーチャーム)ECB-1773 ¥13,200(税込)[CD収録内容]01. Love is Always Light of My Life02. 誕生誕生Birthday03. 利害一致04. OL -Happy Ever After-05. Raining Raining06. HSP07. Divalicious08. Unloved09. サイコダンス10. (Life is always like a )Ball[Blu-ray収録内容]<ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2024「DVORAKKIA」>2024年7月14日 Zepp DiverCity(TOKYO)01. Sail On02. B&G03. Message in a Bottle04. Portrait of Love05. Petal Dance(Zepp ver.)06. BL(Short ver.)07. Kamus Solo Dance08. DVORAKKIA(Zepp ver.)09. APHRODITE10. Fate(Zepp ver.)11. 哀恋12. Moratorium(Short ver.)サコッシュ+キーチャーム13. Strangers14. melamela15. Cherry Pie16. Mother Ship17. 僕の名を持つ君へ(アンコール)18. メドレー〜ハッピーハッピーウェイウェイドンチー〜Lonely Burning Boom Boom Night〜PAY ME〜AMNESIA〜High Heels19. イキル20. 豪華ネェサン早期予約特典付き:https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1773/◆通常盤(CD+Blu-ray)KIZC776〜7 ¥4,950(税込)[CD収録内容]KING E-SHOP盤と同じ[Blu-ray収録内容]リード曲MV&メイキング[店舗購入特典]フェイスペイントシール商品情報:https://kingeshop.jp/shop/g/gKIZC-776/◆先行配信シングル「サイコダンス」配信中配信サイト:https://engab.lnk.to/psychodance