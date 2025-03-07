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23rdシングル「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」発売日：2025年3月5日（水）CD予約URL：https://lisa.lnk.to/ReawakeR_PKG配信URL：https://lisa.lnk.to/ReawakeR_DG●初回生産限定盤（CD+GOODS）価格：2,200円（税込）VVCL 2660~1[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)作詞：Benjamin + cAnON. 作曲：澤野弘之 編曲：澤野弘之2.RED ZONE作詞：TSUGUMI, TOMOKO IDA 作曲：TOMOKO IDA, TSUGUMI 編曲：TOMOKO IDA3.うぃっちくらふと作詞：Tatsuya Kitani 作曲：Tatsuya Kitani 編曲：Tatsuya Kitani4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-[GOODS]・フォトブックレット（20P）・ステッカー（4枚組）●通常盤（CD）価格：1,430円（税込）VVCL-2662[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)作詞：Benjamin + cAnON. 作曲：澤野弘之 編曲：澤野弘之2.RED ZONE作詞：TSUGUMI, TOMOKO IDA 作曲：TOMOKO IDA, TSUGUMI 編曲：TOMOKO IDA3.うぃっちくらふと作詞：Tatsuya Kitani 作曲：Tatsuya Kitani 編曲：Tatsuya Kitani4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-●期間生産限定盤（CD+Blu-ray）価格：2,420円（税込）VVCL 2663~4[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)2.RED ZONE3.うぃっちくらふと4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-5.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -TV ver.-6.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -English TV ver.-[Blu-ray]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -MUSiC CLiP-2.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow- non-credit opening-※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様※アニメ描きおろしイラスト使用ステッカー同梱［封入特典情報］23枚目のシングル「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」の初回生産限定盤・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様のパッケージには、抽選でプレゼントが当たる応募シリアルナンバーが記載されたチラシが同封されます。応募締め切りは2025年3月23日（日）23:59までとなっているので、奮ってご応募ください。▽応募封入特典内容A賞：LiSA直筆サイン入り『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』告知ポスター（抽選で100名様）B賞：AWAKEN FROM LiSA（抽選で100名様 / オフラインイベント）開催日：2025年4月27日（日）会場：都内某所※詳細はご当選者様にご案内いたします▽応募方法チラシに記載の特設サイトより応募フォームへチラシに記載のシリアルコード・必要事項を記入のうえご応募ください。詳細はパッケージに同封されているチラシよりご確認ください［店舗別先着購入者特典］☆店舗別絵柄ポストカード・Sony Music Shop・アニプレックス オンライン・タワーレコード（一部店舗を除く）・HMV全店（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・TSUTAYA RECORDS（一部店舗を除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外・WonderGOO/新星堂全店（一部店舖除く）および新星堂WonderGOOオンライン・全国アニメイト（通販含む）・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）・とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）・楽天ブックス・セブンネットショッピング・ソフマップ・アニメガ・LiSA応援店※対象店舗は後日発表いたします。