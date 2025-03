LiSAが、3月5日に発売した23rdシングル「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」に収録されている楽曲「RED ZONE」「うぃっちくらふと」のオーディオビジュアライザーを公開した。「RED ZONE」は、日本人女性プロデューサーとして初のグラミー賞ノミネート作品への参加を果たしたトラックメイカー兼プロデューサー・TOMOKO IDAが楽曲プロデュースを手掛けており、作詞作曲はSOULHEADのメンバーとして活動し、現在は作家として活躍しているTSUGUMIとの共作での楽曲提供となっている。ブラックミュージックをベースとしたサウンドの中にレゲトンの熱気を含んだようなビートの漂う中、「LiSA LiSA LiSA」のリフレインや歌唱方法の1つとしてだけでは計り知れないようなジャンルとしての表現豊かなラップパート、オートチューンを用いたボーカルワーク等、LiSAのキャリアとして新たなジャンルに挑戦した楽曲に仕上がっているという。歌詞の内容は常にネクストレベルを目指し、エンターテイメントを体現しているLiSAをTSUGUMI, TOMOKO IDAの2人なりに解釈し、ジャンル関係なく常に挑戦し続けるLiSAの生き様そのものを歌詞に込めたとのことだ。

「うぃっちくらふと」は、2024年8月にリリースされた「洗脳」に続きキタニタツヤが手掛けた楽曲だ。作詞・作曲・編曲をキタニタツヤが全て行い、キタニタツヤの視点での「無邪気残酷魔法少女になったLiSA」をイメージした楽曲になっているという。サウンドはシンプルな音数且つ短い構成ながらも、ダークな雰囲気にポップさと毒のあるドロッとした肌触りを感じられるようなサウンドに仕上がっており、聴き終わった後の余韻がクセになる楽曲になったとのこと。

リリース情報



© Solo Leveling Animation Partners © Solo Leveling Animation Partners

23rdシングル「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」発売日:2025年3月5日(水)CD予約URL:https://lisa.lnk.to/ReawakeR_PKG配信URL:https://lisa.lnk.to/ReawakeR_DG●初回生産限定盤(CD+GOODS)価格:2,200円(税込)VVCL 2660~1[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)作詞:Benjamin + cAnON. 作曲:澤野弘之 編曲:澤野弘之2.RED ZONE作詞:TSUGUMI, TOMOKO IDA 作曲:TOMOKO IDA, TSUGUMI 編曲:TOMOKO IDA3.うぃっちくらふと作詞:Tatsuya Kitani 作曲:Tatsuya Kitani 編曲:Tatsuya Kitani4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-[GOODS]・フォトブックレット(20P)・ステッカー(4枚組)●通常盤(CD)価格:1,430円(税込)VVCL-2662[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)作詞:Benjamin + cAnON. 作曲:澤野弘之 編曲:澤野弘之2.RED ZONE作詞:TSUGUMI, TOMOKO IDA 作曲:TOMOKO IDA, TSUGUMI 編曲:TOMOKO IDA3.うぃっちくらふと作詞:Tatsuya Kitani 作曲:Tatsuya Kitani 編曲:Tatsuya Kitani4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-●期間生産限定盤(CD+Blu-ray)価格:2,420円(税込)VVCL 2663~4[CD]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)2.RED ZONE3.うぃっちくらふと4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-5.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -TV ver.-6.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -English TV ver.-[Blu-ray]1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -MUSiC CLiP-2.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow- non-credit opening-※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様※アニメ描きおろしイラスト使用ステッカー同梱[封入特典情報]23枚目のシングル「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」の初回生産限定盤・通常盤初回仕様・期間生産限定盤初回仕様のパッケージには、抽選でプレゼントが当たる応募シリアルナンバーが記載されたチラシが同封されます。応募締め切りは2025年3月23日(日)23:59までとなっているので、奮ってご応募ください。▽応募封入特典内容A賞:LiSA直筆サイン入り『ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)』告知ポスター(抽選で100名様)B賞:AWAKEN FROM LiSA(抽選で100名様 / オフラインイベント)開催日:2025年4月27日(日)会場:都内某所※詳細はご当選者様にご案内いたします▽応募方法チラシに記載の特設サイトより応募フォームへチラシに記載のシリアルコード・必要事項を記入のうえご応募ください。詳細はパッケージに同封されているチラシよりご確認ください[店舗別先着購入者特典]☆店舗別絵柄ポストカード・Sony Music Shop・アニプレックス オンライン・タワーレコード(一部店舗を除く)・HMV全店(HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く)・TSUTAYA RECORDS(一部店舗を除く)※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外・WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く)および新星堂WonderGOOオンライン・全国アニメイト(通販含む)・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)・とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)・楽天ブックス・セブンネットショッピング・ソフマップ・アニメガ・LiSA応援店※対象店舗は後日発表いたします。