À¾Ìî¼·À¥¡ÖÂçºå¤Ç¤·¤«Çã¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤Ä¤ä¡×´ØÀ¾ÊÛ¥Ý¥Ä¥ê¡¡¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤ºÇã¤¦¡×¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿20Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¾¯Ç¯¤È¸¤¡ÙÂçºåÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¤ÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ë³®Àû¤·¤¿À¾Ìî¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢Âçºå¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥å¡¼¥È¡ªÁ´¿È¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÀ¶·é´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÀ¾Ìî¼·À¥
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÃÚÀ±¼þ¤¬2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¡¢Âè163²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¸¶ºî¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë´ä¼ê¸©³øÀÐ¤«¤é¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¿1Æ¬¤Î¸¤¡ÈÂ¿Ê¹¡Ê¤¿¤â¤ó¡Ë¡É¤Î´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¡£Æ»Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£À¾Ìî¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎW¼ç±é¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡¦À¥¡¹·Éµ×´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¾Ìî¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÇßÅÄ¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¼Â¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¿¤Þ¤Ë²ÈÂ²¤È¤«¿ÆÀÌ¤È¤«¡¢Ìë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡£ÇßÅÄ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤ª½Ð¤«¤±´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂçºåÌ¾Êª¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÂçºåÌ¾Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡ÖÂç³Ø°ò¡×¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤ºÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿À¾Ìî¡£ºòÇ¯¤ÎÉñÂæ¤ÇÂçºå¤ËÂÚºß¤·¤¿ºÝ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¡ÉÂçºå¤Ç¤·¤«Çã¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤Ä¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡Ä¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ²óÁÛ¡£¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¿¤é¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ÏÀ¥¡¹¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥å¡¼¥È¡ªÁ´¿È¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÀ¶·é´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÀ¾Ìî¼·À¥
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÃÚÀ±¼þ¤¬2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¡¢Âè163²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¸¶ºî¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë´ä¼ê¸©³øÀÐ¤«¤é¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¿1Æ¬¤Î¸¤¡ÈÂ¿Ê¹¡Ê¤¿¤â¤ó¡Ë¡É¤Î´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¡£Æ»Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¡£À¾Ìî¤ÈÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÎW¼ç±é¤Ç¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¼ê¡¦À¥¡¹·Éµ×´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂçºåÌ¾Êª¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÂçºåÌ¾Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡ÖÂç³Ø°ò¡×¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¿¤éÉ¬¤ºÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿À¾Ìî¡£ºòÇ¯¤ÎÉñÂæ¤ÇÂçºå¤ËÂÚºß¤·¤¿ºÝ¤ËÎ¾¿Æ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¡ÉÂçºå¤Ç¤·¤«Çã¤ï¤ì¤Ø¤ó¤ä¤Ä¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡Ä¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ²óÁÛ¡£¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¿¤é¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ÏÀ¥¡¹¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£